В Грозном проходит Форум «Современное телевидение: опыт и перспективы»
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В Грозном проходит Форум «Современное телевидение: опыт и перспективы»

11.08.17

В эти дни в Грозном проходит Форум директоров региональных и специализированных телерадиокомпаний России. Участие в форуме принимают более 70 директоров, руководителей телекомпаний со всей России, эксперты в области медиатехнологий. Иркутск на форуме представляет Анна Кулакова, первый заместитель генерального директора телекомпании АИСТ.

— Обмен опытом, мнения экспертов по разной профессиональной тематике, знакомство с Чеченской республикой. Интересная площадка. Сегодня мы знакомились с особенностями работы ЧГТРК, слушали пресс-секретаря Рамзана Кадырова. Завтра будет пресс-конференция с президентом республики. Впечатления разные, как сказал один коллега — потрясен. Здесь есть чему удивиться, отмечает Анна Кулакова.

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В ходе круглых столов и лекций, будут обсуждаться правовые аспекты работы журналистов и телекомпаний, а также инновационные медиатехнологии. Участие в форуме позволит телекомпании АИСТ перенять опыт у лучших и выбрать самые интересные и новые технологии для телевидения Иркутской области.

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