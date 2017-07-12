В Братске прошли соревнования по плаванию на открытой воде

Пловец Илья Кузьменко из Усолья-Сибирского плывет кролем, он выбрал этот стиль, потому что так легче дышать и ориентироваться среди высоких волн. Спортсмен уже становился победителем заплыва на «Братской миле» в 2015 году. В этот раз он снова завоевал первое место среди юношей от 14 до 17 лет.

Очень большие волны и холодная вода. Но, честно сказать, впечатления очень интересные и очень хороший опыт. Есть отличия очень принципиальные, потому что надо еще успевать смотреть вперед, и делать вдох вперед, это сложнее и очень отличается от плавания в бассейне, рассказал Илья Кузьменко, пловец, г. Усолье-Сибирское. Кроме того, температура воды в районе музея «Ангарская деревня» не поднималась выше минимальной отметки для проведения такого турнира — 16 градусов. Поэтому серьезным испытанием для пловцов был старт.

Самый сложный был старт, все стартанули, а я не хотел прыгать, но все прыгнули, и мне пришлось. Это было самое сложное, — Дмитрий Заскалин, пловец, г. Омск.

Сильные волны и холодная вода не помешали проведению соревнований, правда из-за погодных условий пришлось сократить дистанцию: Вместо запланированных полутора километров, девушки и юноши плыли только пятьсот, а мужчины и любители — тысячу метров. Расстояние было сложнее всего преодолевать пловцам из Монголии — из-за разной температуры воды. В итоге, два юных спортсмена из Улан-Батора оказались на седьмой и восьмой строчке турнирной таблицы.

Холодно было, а в Монголии тренируются при температуре 25 градусов, но потом привык, и стало нормально. И еще были сильные волны, было очень тяжело плыть, — Давасамбуу Тэмуулэн, пловец, представитель Монголии.



«Братская миля» прошла уже в четвертый раз. В Сибири больше нет мест, где можно провести соревнования такого уровня на открытой воде. В этой связи руководство города планирует внести турнир во всероссийский спортивный календарный план. Заявка уже поступила в Федерацию плавания страны. Оценить уровень соревнований пригласили двукратного чемпиона мира на дистанции 5 и 25 километров Алексея Акатьева. Его мнение во многом повлияет на решение Федерации.

Здесь все, собственно, соответствует тому, чтобы проводить хорошие соревнования, — отметил Алексей Акатьев, член технического комитета Европейской лиги плавания. — Понятно, что необходимо приложить еще определенные усилия, чисто организационные, с точки зрения проведения соревнований, судейства. Но это только начало пути, поэтому у меня самый оптимистичный взгляд на эти вещи.



Братск — сам по себе уникальный город, вы знаете, что он стоит на берегу рукотворного моря, которое по оценкам специалистов в мире до сих пор остается самым крупным по площади водяного зеркала, как рукотворное. И все условия для плавания на открытой воде у нас есть: у нас достаточно теплая вода, красивые места, — Сергей Серебренников, мэр города Братска.

Внесение турнира в спортивный календарный план позволит существенно расширить географию и увеличить количество пловцов. В «Братской миле-2017» приняли участие только 32 спортсмена. Братчане и иркутяне завоевали 4 первых места. И только одно «золото» удалось вырвать пловчихе из Омска Ирине Остапенко. Она стала первой в заплыве женщин старше 18 лет.