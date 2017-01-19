В Братске мать убила двоих детей

В Братске мать убила своих детей. Сегодня утром в отдел полиции города поступил телефонный звонок от тридцатиоднолетней жительницы посёлка Энергетик. Она сообщила, что задушила сына и дочь, двух и пяти лет. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, где обнаружила тела. Отца дома не было, он работает на севере области вахтовым методом. Семья считалась благополучной.

Карина Головачева, старший помощник руководителя СУ СК России по Иркутского области

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса – это «Убийство малолетних». По версии следствия, женщина совершила убийство своих малолетних детей, после чего сама заявила в органы полиции. Сейчас с ней работают следователи Следственного Комитета, выясняются все обстоятельства произошедшего. Причина смерти детей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, уже известно, что женщина неоднократно обращалась за консультацией к психиатру.