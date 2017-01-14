В больницах внедряют электронные полисы

143 больницы в Приангарье оснащены комплексом для считывания информации с пластиковых медицинских полисов. Документы нового образца взамен бумажных можно бесплатно приобрести в страховых компаниях. За тем, как сотрудники регистратур и посетители привыкают к нововведению, наблюдала Анастасия Цыганкова.

Ребенка к врачу иркутянка Екатерина Полковникова записывает по электронному медицинскому полису. С виду напоминает банковскую карту. Вся информация на чипе. Когда регистратор вставляет полис в картридер, на экране появляются данные.

Екатерина Половникова, жительница г. Иркутска

Это очень удобно. Во всех смыслах. Начиная с того, что элементарно носить удобно. Он не мнется, положить можно в кошелек и всегда с собой. Нет необходимости называть имя, фамилию ребенка.

Оформить пластиковый медицинский полис можно бесплатно в страховой компании. Необходимость нововведения объясняют, в том числе, тем, что это позволит через региональную медицинскую информационную систему проверять подлинность полисов. И упростить взаимодействие учреждений здравоохранения и страховых компаний. Сейчас в Иркутской области комплексы для считывания карт установлены в 143 медицинских учреждениях. Там, где их успели опробовать, считают, что это удобно.

Оксана Жарская, администратор регистратуры поликлиники №10

Пришел к нам пациент. Мы видим его в базе области, видим в страховой, мы его вносим. Это очень удобно. Поликлиника проверят правильность выданного полиса , какая страховая выдала. Страховая нам оплачивает по этим полисам.

Анастасия Цыганкова, корреспондент новостей «Сей Час»

Еще одно ноу-хау, о котором знают не все. Записаться к врачу можно, минуя очередь в регистратуре. Для этого нам необходим электронный полис, интернет дома или терминал в поликлиники. Выбираем город, больницу, интересующий врач. Выбираем удобно для нас время, получаем талон и идем на прием.

Следующий шаг – электронная медкарта. Доступ к ней будет иметь только врач и пациент. Время приема, рекомендации, направления – всё можно будет посмотреть онлайн в личном кабинете. Но подготовительная работа по внедрению таких карт предстоит большая, поэтому привычные бумажные – пока никуда не денутся.