Выявлены мнимые больные и фальшивые больничные

Нездоровая тенденция. 35 поддельных больничных листов выявили в прошлом году специалисты регионального Фонда социального страхования. По всем случаям информация передана в правоохранительные органы. Что будет тем, кто решил обмануть государство и работодателя, выясняла Туяна Нимаева.

Три оттенка синего, хотя должен быть только один. Здесь два из трех больничных листов – фальшивка, рассказывают специалисты фонда соцстрахования. В прошлом году они проверили все 650 тысяч листов нетрудоспособности, которые выдали за год. 35 бланков оказались поддельными. Кроме цвета и качества бумаги, есть и другие отличия.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час»

Обнаружить поддельные больничные в ходе экспертизы очень просто, уверяют специалисты. Настоящие листы нетрудоспособности защищены индивидуальным номером, водяными знаками, микротекстом и защитными волокнами. Самое главное, подлинные бланки выдают только в медучреждениях.

Также подделывают печати, указывают недостоверные данные о медучреждении. Информация о фактах обнаружения поддельных больничных передается в правоохранительные органы. По 14 делам есть судебные решения. Статья, по которой предъявляются обвинения, «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» и «Мошенничество при получении выплат». Мнимые больные понесли наказание. Одних ждут исправительные работы, других – штрафы – до 30 тысяч рублей. Среди провинившихся есть работники крупных заводов, организаций в сфере услуг и даже преподаватель.

Галина Макаренко, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности Иркутского регионального отдела Фонда социального страхования России

Наказания достаточно серьезные. Но основное наказание, которое следует за этим то, что человек лишается работы. Лишение работы – это серьезный фактор и закрепление за ним недобросовестности. Работодатель естественно к таким людям относится с предубеждением и естественно в дальнейшем трудно найти работу.

В городской поликлинике №2 на 2017 заготовлено около 3 тысяч бланков. Врачи заказывают листы из фонда социального страхования. Медучреждение, как и все в Иркутской области, перешло на централизованное заполнение листков нетрудоспособности с помощью печатающих устройств. За прошедший год в поликлинику обратились десять работодателей. Они засомневались в подлинности больничных листов, которые принесли их работники. Указанные данные проверяются через фонд социального страхования.

Светлана Ананьева, заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Иркутской городской поликлиники №2

У нас в поликлинике существует централизованная выдача больничных листов. Поэтому в окне регистратуры, где осуществляется выдача, оформляется больничный лист. Задним числом заполняется только по решению врачебной комиссии при наличии справок, что пациент был осмотрен в другом медицинском учреждении.

Сегодня с легкостью можно приобрести больничный лист на любой срок и с любым диагнозом в интернете. Этим незаконным бизнесом в Иркутске занимаются десятки организаций. Цена вопроса в среднем 1300 рублей. Введение системы электронных больничных листов – пилотный проект работает в Москве, Астраханской и Белгородской областях – должно оздоровить ситуацию.