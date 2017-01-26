Вышла в свет новая книга про строителей БАМа

«БАМ. Люди, которых я знаю». В Иркутске состоялась презентация новой книги известного журналиста, публициста, писателя Арнольда Харитонова. 16 очерков, каждый посвящен либо конкретному человеку, либо целому отряду, либо крупнейшим вехам комсомольской стройки века.

Здесь каждая страница – отдельное путешествие в историю ударной комсомольской стройки. Главные герои – бамовцы. Те, кто в морозы и зной, живя в палатках, строил одну из величайших магистралей 20-го века. Александр Бондарь, Виктор Лакомов, Анатолий Байков, Леонид Казаков – их имена должны остаться в истории, считает известный иркутский журналист Арнольд Харитонов.

Арнольд Харитонов, автор книги «БАМ: люди, которых я знаю»

Когда понял, что даже в бамовских в поселках не помнят героев БАМа, мне стало очень горько. И вот я решил, что соберу все эти очерки в одну книгу. Тираж невеликий – 500 экземпляров. Но я сделаю все, чтобы эти книги в основном попали на БАМ.

«БАМ: люди, которых я знаю» – так называется книга. Презентация приурочена к юбилею автора. Арнольду Иннокентьевичу сегодня исполняется 80 лет. С этим событием юбиляра пришли поздравить друзья, коллеги, дети – и, конечно же, те, кто строил БАМ. Один из них Владимир Онищенко. В подарок имениннику – песня собственного сочинения. Владимир Онищенко отмечает: книга не только про БАМ. Она про Приангарье и всю страну. Написана человеком, который всё, о чем пишет, пропустил сквозь свою душу, сквозь свою жизнь.

Владимир Онищенко, комиссар Ставропольского отряда строителей БАМа (1974-1983гг.)

Арнольд знакомился с ребятами, выезжал с бригадой, выезжал на первых бульдозерах, пробивали зимник в сторону Кунермы. А чтобы написать, нужно было погрузиться в атмосферу этих событий, вот благодаря этому доброму сердцу и тонкой душе – это состоялось.

Арнольд Харитонов работал над книгой более 40 лет. В нее вошли 16 очерков, не только о строителях, но и о своих коллегах. Ведь историю крупнейшей стройки социализма отражали журналисты, фоторепортёры. Это Любовь Сухаревская и Борис Ротенфельд. Все герои книги для автора стали друзьями.

Ирина Лашкова, дочь Арнольда Харитонова

Очень важно, чтобы их помнили, во-первых, во-вторых они остаются друзьями с моим отцом, и что они все время общаются, перезваниваются, и очень близкие люди.

Тот самый случай, когда 80 – это так, условность. Сердцу же около двадцати, самый комсомольский возраст. Время строить, мечтать и верить в будущее.