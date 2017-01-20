Выставка Юрия Квасова открылась в Иркутске

В Иркутске открылась выставка работ Юрия Квасова. Представлены 60 портретов, на которых самые узнаваемые люди города. Многие из тех, кто позировал художнику, потом стали очень знаменитыми. Но он писал их тогда, когда слава к ним еще не пришла, некоторых в порыве вдохновения.

Он говорит, что ты рисуешь этих актеров? Я говорю, а кого рисовать надо? Он говорит, вот Саша Вампилов. И Саша такой, а что это меня-то? Да потому что я прочел твою последнюю пьесу и понял, говорит, что ты наш будущий Чехов иркутский.

Тогда в 72-ом никто и подумать не мог, что это будет первый и единственный прижизненный портрет Вампилова. Автор Юрий Квасов вспоминает: решение возникло спонтанно, на дружеской встрече. Подходящего холста тогда не нашли. Оторвали лист ДВП от платяного шкафа. На этом листе Квасов и писал.

— Я, видите, в основном пишу свое окружение. Всех, с кем я вырос за 50 лет.

— То есть Вы их все знаете?

— Конечно, это все мои друзья, приятели, знакомые. В основном я пишу только знакомых.

Друзья, приятели, знакомые – это для Юрия Квасова. Для большинства иркутян они – известные в городе артисты, ученые, меценаты, врачи. Галерея портретов создавалась на протяжении сорока пяти лет. Распутина художник начал писать еще при жизни Валентина Григорьевича, заканчивал, когда автора «Прощания с Матерой» уже не было в живых.

Татьяна Огородникова, заместитель директора Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева

У Квасова есть такое великолепное качество, он точно передает внешний облик человека. И, конечно, у него многие портреты очень глубоки по внутреннему состоянию. Но в зависимости от того какая цель, задача перед художником стояла.

В галерее работ Юрия Квасова – те, кто оставил заметный след в истории Иркутска, региона, всей страны. Неслучайно, что этой выставкой в областном художественном музее открывается цикл выставок, посвященных 80-летию Приангарья.

Юрий Квасов, живописец

Много работ не вошло. Сюда отбирали по значимости. Во-первых, так как у нас 80 лет Иркутской области и поэтому старались отбирать известных иркутян, которые показали себя на своем поприще. Здесь очень много людей, которые для города очень много сделали.

В экспозиции шестьдесят работ, большинство подлинники. Но есть две копии, это портреты российских императоров Александра Первого и Николая Второго. Оригиналы хранятся в Государственном музее истории Санкт-Петербурга.