Выставка Светланы Неупокоевой открылась в Иркутске

Персональная выставка Светланы Неупокоевой открылась в галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея. Экспозиция называется «Энергия цвета» и объединяет свыше 30 декоративных полотен, выполненных в основном в абстрактной манере. Это вторая персональная выставка Светланы в стенах художественного музея. На протяжении последних лет работы художницы выставлялись в разных галереях и экспозиционных пространствах Иркутска. Строго одного стиля автор не придерживается, предпочитая экспериментировать.

Светлана Неупокоева, художник

Именно такой стиль – это элемент эксперимента, хотя он далеко не новый. Мне казалось, что я в этом первая. Чем больше начинаешь общаться с людьми, ездить, смотреть, знакомиться с работами, тем больше понимаешь, что такие работы уже не новые, но также как и кистью пишут, так же как и я в своем стиле – мы все уникальны. Повторение таких работ невозможно. Стиль каждого художника узнаваем.

Светлана не коренная иркутянка, живет здесь несколько лет. Но, как она утверждает, именно этот город служит для нее главным источником вдохновения.