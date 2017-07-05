Выставка в Маньчжурии

Нано-технологии, продукты будущего и другие мировые новинки. В крупнейшем приграничном городе Китая Маньчжурии открылась 14-я международная северная научно-техническая выставка. Более 200 участников из России , Монголии, Таиланда, Индии, Дании, Германии и других стран презентовали новинки в сфере науки, техники, пищевой и сельскохозяйственной отрасли. Среди участников есть представители Приангарья. Из Китая с подробностями наш корреспондент Анастасия Цыганкова

Они умеют танцевать, играть в футбол, заниматься йогой и не только. Роботы нового поколения разработаны китайскими инженерами компании Ubtech robotics. Киборг состоит из 16 сервоприводов, что позволяет ему плавно двигаться. Это не просто игрушка, это помощник в развитии и обучении детей. Юные программисты могут сами ставить для робота задачи с помощью программы. Бот представлен на 14-й северной международной научно-технической выставке которая проходит в городе Маньчжурия.

Чэнь ЛИСИНЬ, СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА г. МАНЬЧЖУРИИ КНР:

«Я рад приветствовать жителей Маньчжурии и зарубежных гостей. Хочу поблагодарить за поддержку и участие. Месяц назад более 100 гостей собрались в Пекине для обсуждения строительства «Одного пути , одного пояса». Сегодня в Маньчжурию приехали представители более 20 городов России и разных стран для поддержания наших экономических и торговых отношений».

Анастасия ЦЫГАНКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»:

«4-я северная международная научно-техническая выставка проходит под эгидой один путь один пояс . Здесь в выставочном зале города Маньчжурии собрались более 200 участников из разных стран — Китая, Монголии, России, Таиланда, Индии и другие. Все они представляют свои товары, услуги и проекты».

Это всемирная известная датская компания «Лего» . Разработчики презентуют конструктор нового поколения. В комплекте есть детали, программируемый блок, комбинированный датчик цвета и расстояния. С помощью набора ребенок может собрать вот такого слона или мини робота. Приангарье на выставке представляет Иркутский государственный медицинский университет.

Андрей ЯКУБОВСКИЙ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРЫ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

«Международные связи очень важны. Нам интересно что бы в нашем университете учились иностранные студенты, в том числе китайские. Китайские студенты обучаются, но пока из других регионов из Харбин, Пекина, а вот из Маньчжурии пока нет. В силу удаленности по сравнению с другими районами Китая мы находимся близко. Это будет и китайской стороне интересно, и нам.»

Научно-техническая выставка — это возможность для участников найти новых партнеров, инвесторов, покупателей. Ян Цзянь здесь в выставочном зале презентует интернет-платформу «Люди, связанные с лесом». Это крупнейшая база данных поставок леса из России в Китай.

Ян ЦЗЯНЬ, УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ:

«Сейчас на нашем сайте зарегистрировано 27 тысяч покупателей. Это желающие приобрести качественные пиломатериалы из России. С помощью Вичата мы подсчитали количество продавцов — 5 тысяч. На сегодняшний день спрос превышает показатели предложения. Нашим сайтом активно пользуются в Пекине. За время работы мы себя зарекомендовали в Китае и готовы делать сайт на русском языке.»

Участники 14-й Китайской северной международной научно-технической выставки разместились в трех залах. Перед центральным входом в главный корпус китайская компания презентует спец транспорт — тракторы, самосвалы и другую технику. С каждым годом интерес компаний к мероприятию растет. В 2018 в Маньчжурии пройдет юбилейная 15-я научно-техническая выставка, организаторы ожидают рекордное количество участников со всего Мира.