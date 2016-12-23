Главная новость Общество Выплаты 5000 пенсионерам начнутся 13 января 23.12.16

Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей пенсионеры Иркутской области получат в период с 13 по 27 января 2017 года. «Почта России» начнет доставку денег с 16 января. В банки Пенсионный фонд перечислит средства не раньше 13 января. Если гражданин не получит свои 5 тысяч в течение первого месяца 2017 года, деньги будут выданы в феврале вместе с пенсией. Напомним, Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в пенсионном деле. Обращаться в отделение фонда или подавать заявление не требуется.