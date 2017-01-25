Вынесен приговор за крушение Ан-12 под Иркутском

Вынесен приговор руководителям полетов летно-испытательного подразделения иркутского авиазавода, которые вели сопровождение Ан-12 в 2013-ом году, 26 декабря. Андрей Старков и Александр Осейко признаны виновными и будут отбывать срок в колонии-поселении. Дело слушалось в Ленинском районном суде. Напомним, борт, выполняющий рейс из Новосибирска в областной центр, заходил на посадку на аэродром Восточный во Втором Иркутске. Не дотянув до взлетно-посадочной полосы, он рухнул на гаражи. Погибли 6 членов экипажа и 3 авиационных техника. Следствием и судом установлено, что руководитель полетов летно-испытательного подразделения Андрей Старков, обладая информацией об ухудшении погоды, не сообщил об этом командиру воздушного судна. А Александр Осейко не дал экипажу команду на прекращение снижения. С целью установления всех обстоятельств авиационной катастрофы следствием проводился масштабный осмотр места происшествия. Было допрошено более 50 свидетелей, проведено 14 экспертиз.