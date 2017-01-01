Видео Главная новость Политика Выборы в Государственную Думу в 2016 01.01.17

Главное политическое событие произошло по традиции в начале осени. 18 сентября 2016 года Иркутская область вместе со всей страной выбирает депутатов Государственной Думы. 225 парламентариев были выбраны в России по партийным спискам по единым федеральным округам. Вторая половина депутатов избиралась по одномандатным округам. В Приангарье их было четыре: Иркутский, Ангарский, Братский и Шелеховский. В последнем, к слову сложилась уникальная ситуация — борьбу вели сразу три действующий депутата Сергей Тен, Иван Грачев и Антон Романов. Победил Тен. Общий итог: из выдвинутых 47 кандидатов в Государственной Думе регион представляют 4 одномандатника: Андрей Чернышев, Михаил Щапов, Сергей Тен, Алексей Красноштанов.