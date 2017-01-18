Всех обули. И одели

В Иркутске задержаны две мошенницы, которые продавали в интернете несуществующие туфли и шубы. По версии следствия, 26-летние иркутянки весной 2015 года создали в социальных сетях страницы фиктивных магазинов. В декабре 2016 года в полицию обратилась 35-летняя жительница Благовещенска, которая перевела 23 тысячи рублей предоплаты за шубу и не получила товар. Всего жертвами мошенниц стали шесть жителей Москвы, Амурской области, Удмуртии и других регионов страны. Все покупательницы заплатили за обновки, но так их и не увидели. Во время обыска у задержанных были обнаружены несколько сотовых телефонов, десяток сим-карт и 15 банковских карт. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».