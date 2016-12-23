Вручены стипендии губернатора
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Вручены стипендии губернатора

23.12.16

10 аспирантов и 50 студентов вузов и научных организаций Приангарья получили именные стипендии губернатора Иркутской области. Как отметил на церемонии Сергей Левченко, наука и образование в России остаются стратегической отраслью. Стипендиаты, лучшие представители молодых ученых и студенчества Приангарья, по словам главы региона, являются «золотым фондом» Иркутской области.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Это заслуженное признание ваших достижений в учебе, научной работе, практической деятельности. Наука и образование в нашей стране остаются стратегической отраслью, обеспечивающей национальную безопасность и инновационное развитие экономики и социальной сферы. Уверен, вы сделали правильный выбор в жизни, все свои знания сумеете реализовать здесь в Иркутской области.

Стипендия губернатора Иркутской области назначается ежегодно с 1994 года лучшим студентам и курсантам региона по итогам их обучения в предыдущем году. 70 тысяч рублей для аспирантов и 50 тысяч рублей для студентов. В этом году было подано 137 заявок.

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