Время жать

Раньше всех посеяли, одни из первых собирают. В деревне Большая Елань Ангарского района началась уборочная кампания. Эти угодья площадью более двух тысяч гектаров засеяли ячменем в конце апреля. За 4 дня собрали почти тысячу тонны зерна.

Владимир Романовский, главный агроном хозяйства «Большееланское».

Засуха нас посещает уже третий год, поэтому мы изменили немного технологию. То есть хорошо забытое старое вспомнили, задержали влагу, купили широкозахватные бороны, затем прикатали посевы, остальное все, так же как и обычно. Сев у нас перекрестный.

Урожай собирают в основном с помощью этих комбайнов. Современные российские «Векторы 410» пришли на смену старым машинам. Их преимущество — большой объем работы за кратчайший промежуток времени. Все благодаря 7-ми метровой мотовиле, которая аккуратно срезает урожай, зерно тут же обмолачивается и отправляется в бункер. Одна такая машина за день может намолотить более 50 тонн зерна.

Александр Чирков, механизатор хозяйства «Большееланское».

Грубо говоря, если по компьютеру смотреть, на вчерашний день у меня получилось 28 га, сегодня больше где-то за 30, на один комбайн если считать.

С полей — прямиком на склад. Этот ячмень — настоящий вклад в экологически чистое молоко и мясо. Культуру выращивают и собирают в основном для корма животным. Первыми уборочную кампанию в этом году начали Усольский и Черемховский районы. В этом году в Приангарье планируется собрать 792 тысячи тонн зерновых культур.

Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.

Нынче посеяли 29 тысяч га зерновых, это на 21 тыс га больше, чем в прошлом году и на 5 %, это первый фактор ,который нам дает надежду на то, что мы можем больше собрать, второе — внесение минеральных удобрений, в этом году была поставлена задача всем хозяйствам области внести не менее 5 кг в действующем веществе минудобрений и эту задачу мы выполнили.

Все эти факторы, что поставленный план по сбору зерновых будет выполнен. Уборочная кампания продлится примерно до середины сентября.