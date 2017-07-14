Восьми жителям области, пострадавшим на производстве, вручили ключи от новых седанов Лада Гранта

Из Боханского района в Иркутск Владимир Романов приезжает за ключами от новой машины уже в третий раз. Еще в конце 80-х он получил травму, работая в лесу: упавшее дерево повредило ногу, ее ампутировали. Говорит, автомобиль для него — основное средство передвижения.

Владимир Романов, житель Боханского района.

В деревне тем более в магазин сходить в тот же самый — на автомобиль. Ту же пенсию в район получать — на автомобиль сел, поехал, получил. Это уже третий у меня будем, до этого была ока, потом жигули пятерка и сейчас лада гранта.



Каждый автомобиль переоборудован индивидуально под определенного владельца, с учетом физических возможностей. Кто-то из них передвигается на одной ноге, у кого-то вместо обеих ног протезы. Но без транспорта никуда. В прошлом — дальнобойщик — Анатолий Пылаев внимательно изучает новый автомобиль, ему на нем еще ехать домой, до Братска.

Анатолий Пылаев, житель г. Братска.

Всю Россию объездил, с Запада на Восток, с севера на юг. Авария на производстве случилась 2 года назад.

Каждые 7 лет пострадавшие из-за несчастных случаев на работе, получают ключи от новых автомобилей. Новые Лада Гранта стоимостью 534 000 рублей сегодня завели восемь водителей из разных городов области. Они уедут в несколько районов Иркутска: в города Братск, Нижнеудинск и Усть-ордынский округ. Еще 27 человек получат машины до конца этого года. На эти цели фонд социального страхования заложил 18 миллионов рублей.

Светлана Якимова, начальник отдела профессиональных рисков Иркутского РО Фонда социального страхования РФ.

В соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний пострадавшим, получившим травму, если нет противопоказаний, есть возможность водить автомобиль, им вручают автомобили на 7 лет. Многие пострадавшие уже вторично получают автомобиль, автомобилями обеспечиваем с 2001 года, за этот период автомобилями обеспечено более 350 человек.

Статистика по несчастным случаям неутешительна. Так, в 2016 году в Иркутской области на производстве пострадали 764 человека. Количество же тяжелых несчастных случаев уменьшилось — со 121 до 112 случаев.