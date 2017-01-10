Возвращение Иванушкина

Сдержал обещание и вернулся. Под любимым номером 88 за «Байкал-Энергию» будет играть семикратный чемпион мира Евгений Иванушкин. Сегодня директор клуба Василий Донских представил его команде и выдал форму клуба. Иванушкин прилетел в Иркутск сегодня утром и уже был на тренировке. Известный хоккеист вернулся в Иркутск спустя 13 лет. Напомним, с 2001 по 2004 годы он играл в составе «Сибсканы». После чего были архангельский «Водник» и московское «Динамо». Контракт с «Байкал-Энергией» подписан до марта 2018 года.

Евгений Иванушкин, нападающий ХК «Байкал-Энергия»

Были варианты продолжить карьеру в других клубах, но посовещавшись на семейном совете, мы приняли решение с женой и детьми, что продолжим карьеру в Иркутске. Потому что Иркутск для меня не чужой город, трамплин в сборную, в звездный клуб и «Водник», и «Динамо».

Василий Донских, директор ХК «Байкал-Энергия»

На этом мы трансфертную кампанию закончили. Те изменения, которые произошли, я думаю, усилят нашу игру. И рисунок игры приобретет много красоты. Так что мы ждем всех болельщиков на стадионе «Труд» 15 января в 13.00.

Также игровую форму получил 23-летний защитник Никита Юрлов – его номер 13. Ранее он играл за новосибирский «Сибсельмаш». И под номером 7 будет играть Руслан Тремаскин – он перешел из нижегородского «Старта». Игру обновленной команды иркутяне смогут увидеть уже в ближайшее воскресенье в 13.00 на стадионе «Труд». «Байкал-Энергия» принимает «Волгу» из Ульяновска.