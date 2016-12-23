Внимание к контрафакту
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Внимание к контрафакту

23.12.16

Ситуацию в сфере незаконного оборота кабельной продукции обсудили в правительстве Приангарья. Заседание провел губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В этом году в разных регионах России, в том числе — в Иркутской области, проводились испытания образцов кабельно-проводниковой продукции различных производителей. В более чем 80 процентах случаев выявлены несоответствия требованиям стандартов и безопасности. По словам губернатора, некачественная продукция может применяться в жилищном и промышленном строительстве, а значит, несет реальную угрозу жизни людей. Участники заседания договорились о проведении совместной работы по выявлению контрафакта.

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