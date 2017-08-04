Вместо танцев — лечение

Правительство Иркутской области обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку организации танцевального фестиваля на турбазе Лемесово в Бурятии. Там отравились дети и некоторые работники. В больницы попали 77 человек. В том числе жители Иркутска, Ангарска и Усть-Илимска.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час».

В Приангарье были эвакуированы 38 детей и 25 взрослых. В Байкальске прямо в автобусах их осмотрели врачи Слюдянской больницы. Затем в сопровождении карет скорой помощи и полиции были доставлены в Иркутск. Симптомы кишечной инфекции были выявлены только у одного подростка. Сейчас он находится в инфекционной больнице Иркутска.

Пациент получает курс лечения и обеспечен всем необходимым. Состояние школьника врачи оценивают, как удовлетворительное. Подросток заразился кишечной инфекцией на танцевальном фестивале в Бурятии. Дети отдыхали в местности Лемасово Кабанского района республики. Всего отравились 82 человека, в том числе 67 детей. Сначала они были госпитализированы в местные больницы. Некоторые жители Приангарья по-прежнему находятся в Бурятии.

Елена Голонецкая, заместитель министра здравоохранения Иркутской области.

В Бурятии находятся 14 детей из Иркутской области. Состояние их ближе к удовлетворительному. Здоровью уже ничего не угрожает. Они получили необходимое лечение. Когда они поправятся они все вернутся домой, когда будут выписаны из больницы.

Вот он, очаг массового отравления — пищеблок и столовая уже закрыты. База отдыха тоже. Это сейчас после ЧП посуда помыта и разложена по местам, а работник в столовой надел, как положено, перчатки и головной убор. До этого, как рассказывают организаторы танцевального фестиваля и дети, ситуация была противоположная. Горы немытой посуды, грязные полы и столы.

Участница танцевального фестиваля.

Больше внимания уделяли подносам. Потому что подносы пахли, были жирными.

Участница танцевального фестиваля.

Люди которые давали нам еду, были без перчаток. без головных уборов, то есть была антисанитария. Было неприятно находиться.

Самое неприятное еще впереди. Сотрудники Роспотребнадзора выявили целый список нарушений. Во-первых, турбаза вообще не была официально зарегистрирована. В штате нет уборщицы. А значит не проводилась санитарная обработка помещений, не хватает холодильников. К работе допускались повара с гнойничковыми заболеваниями кожи, порезами и ссадинами. При этом носили кольца, а ногти не были коротко острижены — что так же является нарушением санитарных правил.

Сергей Ханхареев, руководитель управления Роспотребнадзора по республике Бурятия.

Мы выявили из 7 работников пищеблока, у двух не оказалось медицинского осмотра. То есть не представили медкнижки. Из 7 человек у троих выявлены норовирус и у одного ротовирусная инфекция.

Норовирус и ротовирус — это болезни грязных рук. Санитарные врачи взяли более 60 образцов для исследования. Их результаты будут готовы в ближайшее время и направлены в суд. А пока пищеблок и столовая опечатаны на 60 дней. Возбуждено уголовное дело. Родители, чьи дети здесь отдыхали, намерены жаловать на администрацию турбазы в правоохранительные органы и добиваться компенсации.