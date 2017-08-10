Вместо Павловского рынка — дорожная развязка

Купить со скидкой резину в этом павильоне иркутские водители теперь не смогут, как и автомобильные запчасти. Сегодня на Павловский рынок приехали рабочие — разбирают павильоны. В скором времени на их месте будет новая, современная развязка. Предпринимателям предложили съехать и продолжить торговать запчастями на соседнем рынке.

Михаил Замаратский, генеральный директор предприятия.

Мартовская развязка является одной из самых актуальных проблем в городе Иркутске. Естественно мы не можем не участвовать в решении этого вопроса в рамках частномуниципального партнерства. Мы это понимаем, что наши арендаторы понимают что совместно надо это решать. Город улучшается и его транспортная инфраструктура. Мы не можем стоять в стороне.

Екатерина Казулина, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска.

Развязка является на сегодняшний день приоритетным вопросом. Здесь задействованы, как было ранее сказано, частномуниципальное партнерство. Данные павильоны, которые сносят находятся в центре нового кольца. Это не безопасно, не эстетично. По обоюдной договоренности с собственником у нас осуществляется снос.

Реконструкция предполагает создание нового съезда. Таким образом, увеличится радиус транспортного кольца. На будущей проезжей части уже уложен асфальт, установлены бордюры. Движение по старому кольцу будет открыто только для общественного транспорта. Автолюбители будут сворачивать на объездную дорогу и делать разворот на улицу Баррикад.