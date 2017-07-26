Владимир Матиенко привез подарки многодетной семье

4-х месячная Анечка — самый младший ребенок в семье Белоусовых. С уходом и кормлением родителям помогает ее старшая сестра Вероника, а на подмогу всегда приходит пятилетняя Люба. В этой большой и дружной семье принято держаться вместе.

Люба Белоусова, дочь.

Я умею готовить детям, иногда помогаю маме — с Аней и с Кириллом сидеть, и Вероника тоже.

В этой квартире живут 13 человек — три поколения Белоусовых. Плюс кошка и попугай. Сейчас все хозяйство держится на двух сестрах — Ольге и Надежде. Этот год стал для семьи сложным – заболели родители.

Ольга Белоусова, многодетная мать.

Мама заболела сахарным диабетом, в тяжелой форме, врачи помогли, подняли на ноги, хорошо себя чувствует, у отца — сердце, ишемический инфаркт, лежит сейчас в больнице парализованный, но старается выкарабкаться.

Сейчас приходится покупать недешевые лекарства, каждый день навещать родителей в больнице, и, конечно, присматривать за детьми. У Ольги четверо ребятишек, у Надежды — трое. Но здесь как в поговорке — в тесноте, да не в обиде. Сегодня к Белоусовым в гости приехал депутат Законодательного собрания области Владимир Матиенко. У этой многодетной семьи Владимир Матиенко впервые. В подарок привёз микроволновую печь.

— Расскажите, как так получилось ,что вы, две семьи, оказались в одной квартире?

— А мы просто никогда друг друга не покидали, живем все вместе. Так с родителями у нас повелось, никто никогда в беде никого не оставлял.

Уже восемь лет благотворительный фонд Матиенко помогает многодетным семьям и ветеранам войны Свердловского района Иркутска. Они ежемесячно получают продуктовые наборы и бытовую химию. Сейчас фонд Матиенко поддерживает более 80-ти семей.

Владимир Матиенко, депутат Законодательного собрания Иркутской области, руководитель фракции «Гражданская платформа».

С Нового года мы помогаем двум семьям, которые живут в этой квартире, делаем это с удовольствием, и я с радостью приехал сюда посмотреть на этих прекрасных детей, познакомиться с мамами, пообщаться, обсудить условия быта, и вообще приятно, когда растут прекрасные ребятишки, ухоженные, красивые.

К первому сентября фонд Матиенко традиционно соберет в школу первоклашек из многодетных семей. В этом году это 12 детей.