Виталий Шуба — о состоянии экономики области

Приангарье выигрышно смотрится на фоне большинства субъектов Российской федерации. Такую оценку состояния дел в экономике и социальной сфере региона дал член Совета Федерации от Иркутской области Виталий Шуба на встрече с губернатором Сергеем Левченко. В ходе разговора глава региона и сенатор обсудили основные вопросы бюджетной политики, которые предстоит решать в этом году. А также подвели некоторые итоги 2016-го. Виталий Шуба отметил: область выполнила все социальные обязательства. Большинство задач, которые были поставлены, в частности, по привлечению софинансирования из федерального бюджета, решены.

Виталий Шуба, представитель Законодательного собрания Иркутской области в Совете Федераций Федерального собрания РФ

Иркутская область на фоне большинства субъектов РФ выглядит более выгодно. Отмечен рост налоговых поступлений. Есть самое важное, что зависит от региональной власти, разумная бюджетная политика. Все социальные обязательства выполнены.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Мы обеспечили основные траты – основные расходы, которые есть по социальной сфере. Не зря Иркутская область попала в топ -10. Второе место по социальным указам президента из этой шестерки. Четвертое место – по экономическим. Это с помощью наших федеральных органов и правительства Иркутской области.