Ветераны Иркутска готовы участвовать в жизни города

Не только доступность медицинской и социальной помощь, но и возможность участвовать в жизни города. О том, что они считают для себя важным, пенсионеры Свердловского округа говорили на встрече с депутатом Законодательного собрания Владимиром Матиенко. Впрочем, за восемь лет, которые лидер фракции «Гражданская платформа» курирует местный Совет ветеранов, он привык к тому, что его подопечные – люди активные. И жизнелюбивые.

– В 13.30 церемония открытия первенства мира по хоккею с мячом среди девушек. Вход бесплатный.

– Бесплатный? А где?

– На стадионе «Труд»

– Все, запишите.

– А сразу после церемонии открытия матч «Россия – Швеция».

И сами придут, и внуков приведут – поболеть за наших. Ветераны Свердловского округа Иркутска знают толк в активном образе жизни. Играют в волейбол, настольный теннис. Проводят разного рода общественные мероприятия – в том числе, посвященные памятным датам. С планами на этот год знакомят давнего друга и помощника во всех делах – депутата Законодательного Собрания Владимира Матиенко. Вот он, график.

Владимир Тимофеев, председатель Свердловской окружной общественной организации ветеранов

Запланировано где-то около 12 мероприятий. По основным датам, значит. У нас столетие Великой октябрьской революции, 80 лет Иркутской области, 30 лет нашему Свердловскому совету ветеранов.

Лидер фракции «Гражданская платформа» в областном парламенте Владимир Матиенко с подготовкой к юбилею Совета ветеранов обещал помощь. От планов на будущее – к настоящему. Насущному. У иркутских ветеранов накопилось множество вопросов по работе поликлиник, получению бесплатных лекарств. Владимир Матиенко видит выход в том, чтобы эти вопросы задавались напрямую – представителям ответственных служб.

Владимир Матиенко, депутат Законодательного собрания Иркутской области, руководитель Иркутского регионального отделения партии «Гражданская платформа»

Я думаю, что мы решим вопрос с министерством здравоохранения, чтобы работники министерства приезжали сюда, общались с ветеранами и отвечали на насущные проблемы. Поскольку вот этот актив, с которым я встречался, то есть совет ветеранов, это самые активные люди, знающие насущные проблемы пенсионеров, инвалидов, ветеранов Свердловского района.

Помимо этого, депутат Владимир Матиенко намерен помочь в организации встреч ветеранов со специалистами мэрии Иркутска.