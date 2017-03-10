Весна — время овощей. Материал с рынка «Сезон » — в нашей традиционной рубрике «Продобзор»

Овощи в цене. В традиционной рубрике «Продобзор» сегодня мы решили выяснить, насколько чаще с приходом весны иркутяне стали покупать свежие витамины. Чем может обернуться отказ от других продуктов в пользу овощей расскажет Анастасия Бурлакова.

Огурцы, помидоры, капуста — это те овощи, которые иркутяне стали чаще покупать с приходом весны. Иркутянин Михаил Белобородов на рынок «Сезон» приходит ежедневно. Сегодня взял огурцы для салата и лимоны к чаю.

Михаил Белобородов, житель г. Иркутска

— С постом это связано. В пост мы не едим тяжелой пищи, мы едим овощи и фрукты. Покупаю почти ежедневно у этой милой женщины. Покупаю почти все: апельсины, киви, огурцы, помидоры соответственно. Все, что мы употребляем в пищу хорошую, здоровую, русскую

На этой торговой точке представлен самый широкий ассортимент овощей и фруктов. Есть товар местного производства и зарубежный. Например, эти огурцы выращены в тепличном хозяйстве Ангарска. Килограмм 250 рублей. Помидоры привезли из Абакана, болгарский перец из Ташкента. Цена зависит от цвета — красный обойдется в 200 рублей, желтый 250 за килограмм. В ассортименте также картофель, капуста морковь и многое другое. Но покупатели предпочитают всё же овощи от местных производителей.

Хакимжон Гуломов, продавец овощей

— У нас плохого здесь нет. Я домашнее продаю. У меня постоянно хорошо берут. У нас из Грановщины все: картошка, морковка, вся свекла — все овощи частников. Их хорошо берут

Берут хорошо, даже несмотря на стоимость. Свежие витамины полезны. Но врачи предупреждают — весной, несмотря на пост совсем отказываться от пищи животного происхождения, сибирякам нельзя. Только овощи и фрукты могут в рационе питания могут ослабить иммунитет.

Александр Белых, доцент кафедры гигиены питания Иркутского государственного медицинского университета

— Входить в пост надо потихоньку и не фанатично его блюсти. Потому что мы работаем с 8 с 7 кто-то, до 6, а многие и до позднего вечера работают. Потом учатся дети, нагрузки и так далее, такие серьезные видите, да. Трудящиеся на промышленных предприятиях и как без основательного правильного питания жить и работать

При правильном рационе овощи повышают тонус и работоспособность человека. Также укрепляют стенки кровеносных сосудов и способствуют хорошему пищеварению. Особую ценность представляют свежие зеленые овощи, ассортимент которых в ближайшее время должен увеличиться.