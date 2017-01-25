Борьба с алкогольным контрафактом продолжается

В семнадцати магазинах Приангарья продавали запрещенную спиртосодержащию продукцию. Торговые точки находятся в Иркутске, Ангарске, в селе Смоленщина и поселке Залари. Такие данные специалисты управления Роспотребнадзора получили во время рейдов, которых за последний месяц проведена почти тысяча. Всего проверено 298 торговых точек и почти 3 с половиной тысячи единиц спиртосодержащей продукции, в том числе, непищевой. По отдельным фактам нарушений материалы переданы в правоохранительные органы. Тем временем, сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального управления ФСБ пресекли деятельность в Усолье-Сибирском двух мини-заводов по изготовлению суррогатной водки. В ходе обысков там обнаружили более полумиллиона пустых бутылок, этикетки известных торговых марок. В мелкооптовую и розничную сеть не попали почти 30 тонн поддельного алкоголя. Ее образцы сейчас направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД.