Борьба за лес

На месте этого лесного массива — появится дачный поселок. Такое решение приняли в Хомутовском муниципальном образовании. Земли, на которых стоят вековые сосны, на бумагах отнесены к категории сельскозяйственного назначения — а значит, строительство загородных домов на них законно. Но на защиту Плишкинского леса встали обычные садоводы. Владимир Штатолкин обращается в разные инстанции еще с 2014 года, когда обнаружил массовую вырубку.

Владимир Штатолкин, житель садоводства «Родник». Мы обеспокоены что будет уничтожен лес и может повлиять уничтожение огромной сопки леса на экологическую безопасность г. Иркутска.

Анна Денисова, жительница садоводства «Светлое».

Я просто призываю за то, что нашим детям не останется лесов, а лес — это воздух. Лесов осталось мало. Горит. А тут вырубают.

Плишкинский лес, действительно, как зелёный щит, стоит на границе города Иркутска. На снимках со спутника видно, что деревья в нём уже вырубили по периметру будущего садоводства «Лесник». Площадь — около 46-ти гектаров. На карте даже размечены улицы с названиями. Под уничтожение попадут не только деревья, но и родник — единственный источник питьевой воды для нескольких садоводств. Он не замерзает круглый год. Кстати, один подземный ключ из-за работы тяжёлой техники уже пересох.

Вера Шленова, председатель Иркутского областного общества охраны природы.

В Плишкинской зоне обнаружено более 20-и водных ресурсов, никто не исследовал их целебные свойства, но наличие этих родников само по себе — природное явление уникальное. И скорее всего эти источники надо брать под охрану. Так же и тот, который попадает под освоение. Эта территория должна быть рекреационной и иметь особый статус.

Идею присвоить этой территории статус рекреационной поддержали депутаты Государственной Думы. Так же они направили заявления в региональную и генеральную прокуратуры. Кроме того, муниципалитету будет предложен альтернативный вариант застройки — прямо по кромке леса есть заброшенные поля. Дороги к ним уже проложены, природа от строительной техники не пострадает.