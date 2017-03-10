Более 60 кг марихуаны изъяли полицейские в Ангарске
Область Происшествие

Более 60 кг марихуаны изъяли полицейские в Ангарске

10.03.17

Более 60 килограммов марихуаны изъяли полицейские в Ангарске. Наркотики обнаружили при обыске подозреваемых. Это молодые люди в возрасте 27 и 35 лет. Уроженцы Балаганского района ранее были судимы за имущественные преступления. Дома у задержанных обнаружено в общей сложности 61 килограмм 390 граммов марихуаны и охотничье гладкоствольное ружье 32 калибра. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 500 тыс рублей.

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