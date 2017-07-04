Бетонные скульптуры в Братске

В Братске проходит фестиваль бетонных скульптур. В парке металлургов работают десятки художников со всей страны. Заданная тема — мультипликационные герои. Правда, пока в заготовках их очертания еще не видны. Наши коллеги познакомились со скульпторами и узнали — сложно ли это: из бетона создавать искусство

Вот так Ольга Морозова встречает свой день рождения. Она приехала из Омска на фестиваль бетонных скульптур в Братск. Пока готовит площадку для своей работы — но уже знает, что за композицию хочет создать. Из всех мультипликационных героев — а именно такая тематика у скульптур — выбрала льва Бонифация и негритят

Ольга МОРОЗОВА, ХУДОЖНИК:

«Мне близок формат скульптуры интерактивной, особенно для детей. Максимально приблизить скульптуру к людям, к земле. Не хочется делать постамент. Хочется, чтобы человек — ребенок заходил в скульптуру. Поэтому углубляюсь»

Правда, пока даже очертания скульптур не прослеживаются. Везде идут сварочные работы, художники режут арматуру и металлические листы. Здесь скульпторы из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Перми и со всей Иркутской области. Для большинства бетонная композиция — творческий эксперимент. Поэтому алгоритм работы выстраивают на ходу

Иван СМИРНОВ, СКУЛЬПТОР:

«Делаем основной каркас, обтягиваем проволокой и сеткой. Моделируем не основной объем детально. Где-то карманы будут — заливаем бетон»

Эта арматура — будущая Фрекен Бок. Эскиз предполагает, что в бетоне будет запечатлен момент, когда героиня мультфильма пытается дозвониться до деятелей телевизионных искусств и поведать миру о привидении. Иван работает вместе с супругой. И у них уже большой опыт — как в плане фестивалей, так и в вопросах материалов

Елена СМИРНОВА, ПОМОЩНИК СКУЛЬПТОРА:

«Я думаю, что мой путь был заказан с самого первого дня знакомства с будущим мужем. Сразу начали по фестивалям ездить. Первый был из сена, потом пошло-поехало. Лед, снег, дерево. Первый опыт с бетоном»

Но не все здесь рассказывают, какая именно скульптура появится из заготовки. Некоторые держат это в секрете. Зато охотно демонстрируют уже готовые свои работы. Народного мастера Приангарья Юрия Карпенко знают в Швеции, Бразилии, Индии и ЮАР. У него десятки учеников. Но, говорит, даже мастера постоянно должны осваивать новые технологии.

Юрий КАРПЕНКО, СКУЛЬПТОР:

«Вот эти фестивали — это обмен опытом, прекрасное общение, учеба. И, конечно, радость. Моральное удовлетворение, когда из железа и цемента ты делаешь красоту. Красоту из ничего. Создаешь что-то. Это же и называется — радость творчества»

Уже через пару дней мультипликационные герои примут свои очертания. И останутся здесь, в парке металлургов, насовсем — даже после закрытия фестиваля.