Бежать и тушить: кто лучший в профессиональном спорте пожарных?

Подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа — один из сложнейших этапов соревнований пожарных. То что за стадионом виднеются трубы Ново-иркутской ТЭЦ — ничего удивительного. Ведь здесь находится учебно-тренировочная база пожарной охраны Иркутскэнерго. У них своя специфика, с высоким уровнем риска для жизни. Это охрана стратегически важных объектов.

Валерий Воробьев, главный судья соревнований.

Это профессиональный вид спорта, он достаточно тяжелый и травмоопасный, но тем не менее это наша работа, как быстро люди умеют обращаться с пожарно-техническим вооружением, тем быстрее они будут работать в реальных условиях на пожарах.

Сюда на тренировочную базу общества приехали 9 команд из Приангарья и 2 из Красноярского края. Усть-Илимец Дмитрий Заварзин не раз становился призером в личных первенствах и приносил победу своей команде.

Дмитрий Заварзин, пожарный спасатель пожарной части ТЭЦ г. Усть-Илимска.

На ТЭЦ и на ГЭС, на плотинах основная задача состоит в том, чтобы не допустить, чтобы все правила пожарной безопасности соблюдались от и до, в этом наша основная функция, ну и соответственно если что случится, мы готовы на все 100%.

Физической подготовке пожарных уделяется особое внимание, к примеру, чтобы подняться на высоту 40 метров цеха топливоподачи, нужно быть в отличной физической форме. Сотрудники могут её поддерживать на стадионе.

Сергей Марков, директор Пожарной охраны «Иркутскэнерго».

Нам буквально два года назад данный стадион был передан, мы провели проектирование, расстановку, здесь у нас планируется построить буквально в течении этого года полосу психологической подготовки пожарных, нам по нормативным документам это требуется иметь, но и также для развития прикладного спорта у нас учебная башня, 100-метровая полоса и все другие виды.

По итогам двух дней соревнований победу одержала команда пожарной части по оказанию услуг Усть-Илимской ТЭЦ, на втором месте пожарные с Усть-Илимской ГЭС, и третье место у пожарной части Братска. Команда победителей получила сертификат на сумму 25 тысяч рублей. За второе и третье место — 15 и 10 тысяч соответственно.