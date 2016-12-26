«Байкал-Энергия» сыграла в Кемерово

Две игры — одна победа. «Байкал-Энергия» провела спаренные матчи в Кемерово, где сыграла с местным «Кузбассом». В первой встрече со счётом 5:2 победу одержали хозяева льда. В нашей команде отличились Михаил Красиков и Максим Ширяев. А в воскресенье «Байкал-Энергия» взяла реванш. Бело-синие начали матч уверенно — на 6-й минуте открыли счёт. Правда, через несколько минут кемеровчане отыгрались. Но иркутяне в этот раз были куда увереннее и отправляли мяч один за один в ворота соперников. К концу первого тайма «Байкал-Энергия вела со счётом 6:2. Во второй половине встречи иркутяне продолжили контролировать ситуацию и забили ещё пять раз. Финальный свисток зафиксировал счёт на табло 11:6, победа бело-синих. Голами в нашей команде отметились Егор Егорычев, по дублю Ильи Грачева и Максима Ширяева, хет-трики оформили Павел Дубовик и Александр Егорычев.

Евгений Ерахтин, главный тренер ХК «Байкал-Энергия» (Иркутск)

Сегодня опять изменили немного тактический рисунок, потому что понимаем — всё равно надо идти вперед, надо двигаться, в команде всё равно должны происходить какие-то изменения, нельзя стоять на месте. Пока что вот так получается.

Николай Кадакин, главный тренер ХК «Кузбасс» (Кемерово)

Конечно, красная карточка предопределила ход событий в первом тайме. Это психологически тяжело было, в перерыве поговорили с ребятами. И второй тайм начали очень бордо и живо, и сократив отставание в счёте, имели возможность выбить 7-1, но пропустили 9-й. Глупый рикошет, который повлиял на дальнейшее, с ребятами попытались через замены поговорить. Но я бы хотел поблагодарить ребят за то, что они бились до конца. Байкал с победой.

Следующие игры у бело-синих пройдут в Красноярске. 28 и 29 декабря «Байкал-Энергия» сыграет с «Енисеем».