Вторая победа подряд. Накануне в очередном матче Чемпионата России по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» обыграла «Водник» из Архангельска. В середине первого тайма гости открыли счёт. После чего игра продолжилась на половине бело-синих. Тем не менее, «Байкал-Энергия» много атаковала, и Евгению Иванушкину удалось сравнять счёт. А ещё через несколько минут Максим Гавриленко вывел иркутян вперёд. Впрочем, ненадолго. В конце первого игрового отрезка гости вновь забили, и команды ушли на перерыв со счётом 2:2. Во втором тайме бело-синие усилили натиск. По разу забили Михаил Красиков, Илья Грачёв. И финальный свисток арбитра зафиксировал на табло 4:2 — победа «Байкал-Энергии».

Евгений Ерахтин, главный тренер ХК «Байкал-Энергии» (Иркутск)

Всё-таки дожали мы сегодня, явно был не наш день что-ли. Игра сложилась трудно для нас, плюс Водник сыграл в обороне – не дал нам каких-то шансов и опасных моментов было небольшое количество, хотя в первом тайме при определённом стечении обстоятельств были 2-3 голевых момента, которых забей и может быть всё было бы по-другому.

Игорь Гапанович, главный тренер ХК «Водник» (Архангельск)

Считаю, что матч провели неплохо, несмотря на поражение. Установку, которую давали на матч, выполнили. Последние десять минут, конечно, не хватило терпения. Одним словом – не дотерпели.

Теперь в чемпионате России небольшой перерыв. Он связан с проведением Чемпионата мира по хоккею с мячом. В составе сборной России от бело-синих будут играть Денис Рысев и Евгений Иванушкин.