Байкальский омуль в Братском море

Искусственно выращенная молодь омуля в воды реки Белой попала впервые со времен Советского Союза. Отсюда по притокам — в Братское водохранилище. Там температура воды — выше, кормовая база — богаче, рост — в два раза быстрее, чем в Байкале. Уже через три года пятиграммовые мальки станут половозрелыми рыбами и естественным путем продолжат свой род.

Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.

Мы решили это сделать в связи с тем, что последние годы есть тенденция снижения популяции омуля в озере Байкал, поэтому, учитывая, что перечисляются деньги — субвенции с Федерального бюджета, областного бюджета Иркутской области на осуществление полномочий в области регулирования,организации и охраны водных биологических ресурсов.

Перед первым плаванием — контрольное взвешивание. Этот малек молоди омуля — чуть больше четырех граммов, а значит, у трехмесячной малютки шанс на выживание выше. Угрозу для существования байкальской рыбы представляют нерпы, бакланы и браконьеры. За деятельностью последних будут следить сотрудники рыбоохраны.

Олег Биктимиров, исполняющий обязанности старшего государственного инспектора Усольского межрайонного отделения контроля, надзора и рыбоохраны. Малек, вы видели, уже подрощенный, выживаемость у него довольно высокая, и, соответственно, количество рыбы в Братском водохранилище увеличится и довольно так порядочно. Все, конечно, зависит от охраны этого водоема, что мы и стараемся делать.

Разведением и выпуском мальков занимались специалисты «Байкальской рыбы» — победители электронного аукциона. На реализацию проекта получили почти миллион рублей. План перевыполнили: 150 тысяч мальков подручной молоди больше нижайшего ограничения в весе — 1,2 грамма почти в пять раз. Сейчас на рыбоводном заводе в Усольском районе начинают заготавливать икру на сентябрь.

Иван Сысоенко, генеральный директор компании «Байкальская рыба».

У нас работа прошла продуктивная, опыт остался положительный. Я думаю, что при поддержке министерства сельского хозяйства мы ежегодно будем только увеличивать объем выпускаемого омуля. Мы идем примерно к миллиону штук. На следующий год в принципе это возможно. Это позволяют и наши мощности, и желание.

В программе министерства сельского хозяйства намечена реконструкция и строительство новых рыборазводных центров на территории Иркутской области. И это выгодная инвестиция в будущее: маточное стадо выступит в кризисных ситуациях в качестве донора для увеличения популяции озера Байкал.