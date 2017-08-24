Байкальская ТЭЦ передана в областной бюджет

Байкальскую ТЭЦ будет финансировать областной бюджет. Решение о передаче станции на баланс региона принял губернатор Приангарья Сергей Левченко. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Слюдянский район.

«Город Байкальск должен отапливаться круглогодично, мы согласились, жители Байкальска согласились.»

С таких эмоциональных высказываний началась встреча губернатора Приангарья Сергея Левченко с жителями Байкальска. Вопрос реорганизации работы местной ТЭЦ назревал годами. И сейчас решение, наконец, принято. Теплоисточник передан на баланс области.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: «Цифры об этом и говорят, что бюджет этой ТЭЦ больше, чем бюджет всего города Байкальска, поэтому мы возьмем ее на областной уровень, будем финансировать и готовить уже к следующему периоду. Сейчас на переправе лошадей менять не надо,у нас уже меньше месяца остается до начала отопительного сезона.»

Глава региона отметил — это временная мера. Пока не появится возможность построить новую котельную. Сейчас на ТЭЦ заканчивают ремонт в рамках подготовки к зиме. На трех котлах работы почти завершены.

«Это последняя операция по этому котлу, у нас есть еще девятый второй, по нему будет немного дольше.»

Полностью ремонт оборудования планируют закончить к 25 августа. На эти цели из бюджета области было выделено почти 54 миллиона рублей.

Сергей Малинкин, начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области: «Мы держим этот вопрос на контроле. Запуск отопительного сезона — 15 сентября. Те работы, которые мы сегодня здесь видим, это удовлетворительно.»

Сейчас на ТЭЦ формируют нормативный запас топлива. Пока уголь закупили на сумму пять миллионов рублей. Однако, при необходимости, будет рассмотрен вопрос о выделении горючего из аварийно-технического запаса Иркутской области.

Галина Соболева, Евгений Шарыпов.