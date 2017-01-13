Ангарский маньяк — на психиатрической экспертизе

Михаил Попков направлен на повторную психиатрическую экспертизу. Экс-милиционер из Ангарска находится в одном из стационаров областного центра. Это обязательное условие для того, чтобы следствие могло предъявить ему обвинение по новым эпизодам уголовного дела. Если все 59 убийств будут доказаны, и бывшему милиционеру вынесут новый приговор, он сможет считаться самым жестоким маньяком в современной России – по количеству жертв. На следственном эксперименте он рассказал, как всё происходило.

Это Михаил Попков, ангарский маньяк. Спокойно, холодно, бесстрастно рассказывает о тех, кого убил. Эти кадры следственного эксперимента сделаны в январе 2015 года. К тому времени было известно далеко не о всех его жертвах. Более того, полной информации не было и на момент вынесения приговора. Попкову дали пожизненное за 22 убийства и 2 покушения на убийство. Уже потом он начал рассказывать всё новые и новые эпизоды. Для описания психического расстройства, которое признали у подсудимого, есть специальный термин — гомицидомания, непреодолимое влечение к убийству. Как и у всех маньяков, сознание здесь работает не как у нормальных людей.

Евгений Карчевский, следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Иркутской области

Применительно к Попкову – у него есть свойство: запоминать покадрово ту или иную ситуацию жизненную. И благодаря этому он детально, посекундно все описывает: где что происходило, с какой стороны солнце светило, где какое дерево росло, где какие зарубки были – то есть все те вещи, которые ему когда-то казались важным, он держит в своей голове.

— Здесь я совершил убийство женщины, примерно моего возраста. Увидел дорогу, заехал сюда.

— Раньше в этом месте были?

— Здесь стрельбище было. Его еще как спортивное использовали. Это когда я еще учился.

Сейчас расследуются еще 59 эпизодов, по 47 уже вынесено обвинение. Обо всех случаях – с 1992 по 2010 год – рассказывает всё также спокойно и обстоятельно. С подробностями. Есть мнение, что цель сугубо утилитарная – подольше оставаться в СИЗО, где условия содержания мягче, чем в колонии. Другие уверены: Попкову не дает покоя слава Андрея Чикатило и Александра Пичушкина, ростовского и битцевского маньяков. Одно, впрочем, не исключает другого. Возможно также, что Попкову просто приятно вспоминать.

Евгений Карчевский, следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Иркутской области

Знаете, когда человек рассказывает, во что была одета жертва, что она пила, что она кушала, какие у нее были особенности на теле – этого нет в материалах дела. И когда мы приезжаем на место происшествия, которое произошло больше 20 лет назад и извлекаем из грунта, где им было указано, части тела – я думаю, тут сомнения в его правде никак возникать не могут. Он рассказывает то, что он сделал. Вот и все.

— Вот та девушка, про которую я рассказывал. Я здесь ее избил. И оставил здесь.

— Расскажите, чем избили? Сколько раз?

— Два или три удара нанес. Кулаком. Или чем-то твердым ударил.

Мог убить и просто кулаком. С одного удара проломить череп. Или проткнуть отверткой. Бывший сотрудник органов внутренних дел, профессиональный спортсмен, биатлонист до сих пор обладает недюжинной силой. Может подтянуться больше 50 раз. В числе его жертв – разные девушки и женщины. Самой младшей было 17. Она была чуть старше его дочери.

Евгений Карчевский, следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Иркутской области

Если на него смотреть со стороны обывателя – то да, это человек, который вошел в историю как самый жестокий маньяк и кровожадный в настоящей и прошлой России. Есть люди охотники. Вот это к нему уже подходит больше всего. Есть люди, которые увлекаются охотой на животных. А он увлекался охотой на людей. Такое хобби.

Сейчас Попков в иркутском стационаре, проходит судебно-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время следствие вынесет обвинение еще по 12 эпизодам. Затем материалы будут переданы в областной суд. Но сначала с ними должен, как этого требует процессуальный кодекс, ознакомиться сам подсудимый. С 2012 года количество томов уголовного дела выросло со 195 до трёхсот. Еще один том может добавить сам Попков – по некоторым данным в заключении он собирается писать книгу.