Ангарский «Ермак» обыграл «Спутник» из Нижнего Тагила — 2:1
Область Спорт

Ангарский «Ермак» обыграл «Спутник» из Нижнего Тагила — 2:1

10.03.17

Хоккеисты ангарского «Ермака» третий раз подряд обыграли «Спутник» из Нижнего Тагила. Шестой матч первого раунда плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги прошел в городе нефтехимиков. В основное время команды обменялись по забитыми шайбами. В нашей команде отличился Артём Воробьёв. Игра перешла в овертайм. Он был недолгим — на пятой минуте Александр Исламов переправил шайбу в ворота соперников. 2:1 победа «Ермака». Таким образом, оранжевые, проигравшие три первых матча первого раунда плей-офф, сумел сравнять счет в серии. Исход противостояния «Ермака» и «Спутника» определится в седьмом матче. Он пройдёт сегодня в Нижнем Тагиле.

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