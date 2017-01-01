Алексей Брянский — спортсмен года

Спортсменом года можно по праву назвать Алексея Брянского. 19-летний пловец в 2016 взял сразу четыре золотых медали первенства мира. Тем самым доказал — плыть по течению тоже не всегда легко. Почему пока спортсмен не хочет возвращаться в бассейн?

На старте иркутянин Алексей Брянский. Оказаться на Олимпийских играх – цель каждого спортсмена. Он к ней шел 12 лет. Алексей первый пловец из Иркутской области, который принимает участие в Олимпийских играх. 11 августа 2016 прошел один из важнейших стартов для иркутянина, 50 метров вольным стилем, но так случилось, что медаль Алексей не взял.

Алексей Брянский, четырехкратный чемпион мира по плаванию, участник ХХХI Олимпийских игр

Очень сильно боялся. Сколько не соперников, сколько атмосферы, и то, что ты находишься на самых главных стартах четырёхлетия. Для любого спортсмена — это честь. Немножко давит.

Поражение на одном из важнейших стартов в спортивной карьере не сломило дух сибиряка. В начале декабря Алексей в составе мужской сборной страны отправился на Чемпионат мира по плаванию. Старты прошли в Канаде.

В режиме он-лайн за выступлением спортсмена наблюдает его тренер – Виктор Агеенко. В состязаниях на короткой воде наш пловец провёл для себя рекордное количество стартов – 9. Выступил в двух финальных эстафетах в составе сборной и в личном заплыве на 50 метров. Итог 4 медали высшей пробы.

Виктор Агеенко, тренер-преподаватель по плаванию дворца спорта «Юность»

Скажем нервы, конечно, напряжены. Сказывается и разница во времени – 13 часов. У них утро, у нас вечер, или наоборот. Посмотреть хочется, не спишь. Рядом находится – это проще. Можно что-то подсказать, какая-то обратная связь была бы.

Алексей Брянский, четырехкратный чемпион мира по плаванию, участник ХХХI Олимпийских игр

Сезон выдался долгим, я устал. Сейчас хочется вообще не видеть воду. Вы знаете, у многих спортсменов после сложных стартов — отвращение к воде и даже пить неприятно ее.

Этот сезон был самым тяжелым и в тоже время самым продуктивным для иркутянина. Сейчас в планах чемпиона учеба. Алексей студент 4 курса училища Олимпийского резерва, начал работу над дипломом. Тема: «Методика спортивной подготовки квалифицированных пловцов». В качестве практической части – мастер-класс для начинающих спортсменов. Они же не упускают возможности сделать фото на память с теперь уже именитым одногруппником.