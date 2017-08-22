Автопробег в честь Дня флага России

В сквере Кирова в шеренгу выстроились 13 мотоциклов. Последние приготовления перед пробегом ко Дню Российского флага. В стае «волков» помчит и Максим Максимчук из мотоклуба «Bike.All» на своей «Сибихе» — так называет мотоцикл Honda CB 1000. Для него, признается байкер, это огромная честь.

Максим Максимчук, участник участник мотопробега.

Я решил принять участие в мотопробеге, потому что люблю свою родину, Россию. Флаг считается символом РФ и как бы это важный праздник для нас всех, для Иркутска, России.

Одновременно стартует и второй пробег. В нем участвуют автомобили разных моделей и марок. На каждой машине по два полотнища — российский и партийный. Мероприятие организовано иркутским региональным отделением партии «Единая Россия». Его секретарь Сергей Брилка отмечает, флаг страны символизирует связь прошлого, настоящего и будущего нашей Родины.

Сергей Брилка, председатель законодательного собрания Иркутской области (Фракция «Единая Россия»).

Очень важно, что мы осознаем ценность, ответственность в этот день. И вместе с нами молодежь, которая пришла и приветствует вместе с нами флаг Российского государства. С праздником вас, дорогие иркутяне!

С праздником поздравил и руководитель фракции «Единая России» в региональном парламенте Борис Алексеев. Он отмечает, партия держит на контроле реализацию народных инициатив, наказов избирателей. А так же реализует партийные проекты.

Борис Алексеев, руководитель фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Иркутской области.

Чтобы жизнь была более комфортной, чтобы жизнь жителей Приангарья была более понятной, чтобы у молодежи не было желания уезжать за пределы региона. Чтобы было желание служить Иркутской области и всем жителям родного Приангарья.

И вот в путь дорогу. Маршрут байкеров проложен по улицам Иркутска до плотины ГЭС и обратно. А вот у автолюбителей — конечная остановка — поселок Куйтун. Колонна проедет четыреста километров через все крупные города области — Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Саянск.

Туяна Нимаева, Александр Барановский.