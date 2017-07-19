Авиашоу встретил Иркутск юбилейный автопробег ДОСААФ

АН-2 и ЯК-55 демонстрируют фигуры высшего пилотажа. Управляет воздушной техникой авиационная группа иркутского отделения ДОСААФ. В небе над Иркутском сегодня праздник. Пока одни летают и рисуют в небе петли, других встречают на земле восторженные зрители.

И несмотря на жесткую посадку — тут же поднимаются и идут дальше. Прыжки демонстрируют те, кто много лет посвятил этому хобби. Среди них — 29-летняя Ольга Шорникова. Вообще в команде сегодня всего двое представительниц слабого пола. Для Ольги посадка прошла мягко. Поспособствовала хорошая погода и годы тренировок — летает Ольга с 14 лет.

Ольга Шорникова, парашютист.

В Иркутске начала прыгать. Несколько лет прыгала с молодежной сборной России. Сегодня с погодой повезло, с ветром повезло. Всегда рады когда нас встречают.

А в это время на площади у вечного огня, куда приземлились парашютисты, военно патриотические клубы демонстрируют свои навыки. Все они, так же как и парашютисты — члены ДОССАФ. Это лишь часть показательных выступлений в честь 90-летия со дня основания добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Главным масштабным и уникальным событием стал международный автопробег. Колонна с его участниками сегодня приехала в Иркутск из Бурятии. А старт был дан 5 июля во Владивостоке.

На земле иркутской — представителей ДОСААФ из Бурятии — встречают со всеми почестями. Так было и будет во всех населенных пунктах. До самого Севастополя. Участники автопробега в честь 90-летия ДОССАФ объедут 82 субъекта российской федерации. Эта акция примечательна тем, что проходит в форме эстафеты — подключаются региональные отделения ДОСААФ в городе, в который прибыла автоколонна, и они движутся дальше. Сегодня гости из Бурятии передали эстафету иркутянам.

Владимир Дорофеев, первый заместитель губернатора Иркутской области.

ДОСААФ России за 90 лет имеет и создал о себе славу настоящего института кузницы кадров для вооруженных сил России. Это кузница кадров, прошедших патриотическую, нравственную, физическую подготовку, это наверное один из институтов, который дал путевку в жизнь многим в нашей стране.

Каждую колонну автопробега сопровождают казаки. Атаман казачьего войска Бурятии передал иркутскому казачьему войску сильнейшую икону Покрова Пресвятой Богородицы — ее участники автопробега должны будут передать следующему городу. Так же как и символы международного пробега — это флаг, вымпел и капсулы с землей. Сегодня представителям ДОСААФ передали часть земли иркутской. А вот этот самый чемодан, где хранят капсулы, на нем же карта маршрута по городам. Чита, Хабаровск и другие города — уже на нее нанесены.

Виталий Шумский, заместитель начальника центрального управления ДОСААФ России.

Вот в такой капсуле мы везем землю из города воинской славы Владивосток. Эта земля проследует в составе пробега до города героя Севастополя, где будет заложена в основании памятника крестителю Руси князю Владимиру в городе Херсонес.

Главный представитель центрального управления ДОСААФ России Виталий Шумский лично проследит за доставкой символов пробега на самом продолжительном маршруте, который достался Иркутской области.

Виталий Шумский, заместитель начальника центрального управления ДОСААФ России.

Доверена честь одного из самого продолжительного этапов маршрута — от города Читы до города Новосибирска, это около 3 тысяч километров.

Благословил на дальний путь участников автопробега из Иркутска настоятель Александро-Невсокого храма Иркутска отец Марк. После чего всего гости и участники акции возложили цветы у мемориала Вечный огонь. Сегодня знамя, икона Божьей Матери и частицы сибирских земель уедут в Красноярск. В течении 45 дней колонны автопробега проследуют по городам России, конечным пунктом маршрута станут Севастополь и Белоруссия.