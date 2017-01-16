Авиарейс задержали почти сутки

Почти сутки провели в аэропорту областного центра пассажиры рейса 106 «Иркутск — Москва» авиакомпании «Уральские авиалинии». По графику самолет должен был вылететь 15 января в 7:30 утра, но борт поднялся в воздух только 16 января в семь утра. В течение суток вылет переносили несколько раз. Причину задержки рейса на 23 с половиной часа представители авиакомпании комментировать отказались.