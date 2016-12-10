Последние новости

Событие года: презентация МС-21
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Событие года: презентация МС-21

«Это было круто!» — реплику премьер-министра страны ещё долго цитировали средства массовой информации. Так Дмитрий Медведев передал свои впечатления от

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Выборы в Государственную Думу в 2016
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Выборы в Государственную Думу в 2016

Главное политическое событие произошло по традиции в начале осени. 18 сентября 2016 года Иркутская область вместе со всей страной выбирает

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Лесные пожары и крушение Ил-76
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Лесные пожары и крушение Ил-76

Авиационная техника привлекалась в этом году для тушения пожаров. В начале года спасатели боролись с тлеющими торфяниками в Усольском районе.

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Проливные дожди в 2016
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Проливные дожди в 2016

Пока не севере Иркутской области боролись с огнём, на юг пришла другая стихия — вода. В августе почти двое суток

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ЧП года: «Боярышник»
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ЧП года: «Боярышник»

Более 1 миллиона 300 тысяч литров алкоголя и спиртосодержащей жидкости изъято из незаконного оборота в Иркутской области с начала года.

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В 2016 Иркутск отметил свое 355-летие
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В 2016 Иркутск отметил свое 355-летие

Своеобразный рекорд поставили иркутяне – более  ста тысяч человек посетили праздничные мероприятия, посвященные 355-летию областного центра. По традиции по улицам

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Алексей Брянский — спортсмен года
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Алексей Брянский — спортсмен года

Спортсменом года можно по праву назвать Алексея Брянского. 19-летний пловец в 2016 взял сразу четыре золотых медали первенства мира. Тем

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«Енисей» пока не по зубам
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«Енисей» пока не по зубам

«Байкал-Энергия» вновь уступила действующему чемпиону — красноярскому «Енисею». Заключительный матч 2016 года чемпионата России по хоккею с мячом прошел накануне

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Режим работы медиков и транспорта в каникулы
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Режим работы медиков и транспорта в каникулы

31 декабря частный общественный транспорт в Иркутске будет ходить до часу ночи. Накануне праздника в рейс выйдет около 1 тысячи

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«Тальцы» ждут иркутян со 2 января 2017
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«Тальцы» ждут иркутян со 2 января 2017

Горки залиты, коньки наточены. В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» приготовили развлечения для горожан на новогодние каникулы. Какие сказочные персонажи будут встречать

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Развитие туризма между Приангарьем и Маньчжурией
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Развитие туризма между Приангарьем и Маньчжурией

Впервые за последние пять лет в Иркутской области осенью и зимой зарегистрирован рост турпотока. Важную роль сыграло развитие так называемого

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Режим ЧС в Приангарье отменяется
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Режим ЧС в Приангарье отменяется

В Иркутской области с 31 декабря отменён режим ЧС, действовавший в связи с массовым отравлением иркутян суррогатной спиртосодержащей продукцией. Об

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Свободный вход в художественный музей
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Свободный вход в художественный музей

Вход свободный. Иркутский областной художественный музей открывает свои двери для всех желающих в новогодние каникулы. Для посещения галереи скульптуры и

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Добраться до Аляски на катамаране
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Добраться до Аляски на катамаране

В экстремальное путешествие предлагают отправиться организаторы экспедиции «Байкал-Аляска». Уже определены семь смельчаков. Представители  каких профессий нужны для поездки? 70 заявок

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Итоги года МЧС
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Итоги года МЧС

299 дней в режиме чрезвычайной ситуации и повышенной готовности в этом году отработали сотрудники МЧС Иркутской области. Подводя итоги года,

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ДТП в Усолье: трое погибших
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ДТП в Усолье: трое погибших

Три человека погибли в аварии в Усольском районе. Всё произошло в семь часов утра между поселками Биликтуй и Железнодорожный. По

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Еще один пострадавший от «Боярышника»
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Еще один пострадавший от «Боярышника»

Ещё один пострадавший. Жителя Шелехова госпитализировали с отравлением суррогатным алкоголем. Как пояснил мужчина, он употреблял спиртосодержащее средство «Боярышник». Об этом

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Зажглись огни на главной елке региона
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Зажглись огни на главной елке региона

Все дети льготных категорий в Приангарье получат новогодние подарки. Это 47 тысяч юных жителей области. Об этом сообщил губернатор Иркутской

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Новогодний спектакль в больнице
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Новогодний спектакль в больнице

Новогоднее торжество для пациентов детской областной больницы провел Российский детский фонд. Сейчас в стенах медицинского учреждения проходят лечение 400 малышей

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Символ 2017 на выставке в музее
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Символ 2017 на выставке в музее

На счастье в новом году. В честь символа 2017 по Восточному календарю в Иркутском областном краеведческом музее открылась выставка породистых

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В продуктовых рядах ажиотаж
Видео Главная новость Иркутск Экономика

В продуктовых рядах ажиотаж

Икра, пармезан, буженина, индейка. На Новый год иркутяне готовятся накрыть стол самыми разнообразными деликатесами. Что набирают в корзину покупатели? Во

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Камни в подарок для команды по кёрлингу
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Камни в подарок для команды по кёрлингу

Профессиональное оборудование получила сборная Иркутской области по кёрлингу. Олимпийский вид спорт начал развиваться в регионе два года назад, всё это

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«Тальцы» провожают 2016 и строят планы на будущее
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«Тальцы» провожают 2016 и строят планы на будущее

Часовня 17 века появится в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Работы по воссозданию исторического объекта начнутся в 2017 году. А пока все

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Впервые пушной аукцион пройдет в Иркутске
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Впервые пушной аукцион пройдет в Иркутске

Впервые в Иркутске состоится международный пушной аукцион. Мероприятие запланировано на март 2017 года. А пока ведётся сбор заявок. Организаторы готовят

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ДТП на Байкальском тракте
Видео Главная новость Происшествие

ДТП на Байкальском тракте

Один человек погиб в результате ДТП на Байкальском тракте. Сегодня в 10 часов утра на 25 километре трассы «Иркутск–Листвянка»  столкнулись

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Новый директор кадетского корпуса в Усолье
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Новый директор кадетского корпуса в Усолье

Мирза Ахадов назначен на должность директора Усольского гвардейского кадетского корпуса. Как пояснили в министерстве образования Иркутской области, новый руководитель учреждения

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В регионе заключено соглашение о минимальной зарплате
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В регионе заключено соглашение о минимальной зарплате

Заключение Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 2016  – одно из главных достижений Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов»

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Конкурс по сохранению мыса Бурхан
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Конкурс по сохранению мыса Бурхан

Всероссийский творческий конкурс объявлен на лучший проект по благоустройству и сохранению памятника природы – мыса Бурхан на острове Ольхон. Об

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Уступили под занавес года
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Уступили под занавес года

Проиграли в заключительном матче 2016-го. Хоккеисты ангарского «Ермака» уступили на выезде «Зауралью» из Кургана. Счёт открыли хозяева льда на 46-й

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Ледяные сказки Маньчжурии
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Ледяные сказки Маньчжурии

Ледовый городок, а также фестиваль «Праздник льда и снега» для русских, в том числе, и иркутских туристов, открылся и в

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