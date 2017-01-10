Последние новости

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Выставка «Архетипы. Бесконечность. Время» в Иркутске
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Компенсация на питание школьников возрастет
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Отделение травматологии открылось в ИОКБ
Отделение травматологии открылось во втором блоке Иркутской областной клинической больницы. Там будут оказывать помощь тем, кто пострадал в дорожных авариях.Read More
Дом учителя заработал в Иркутске
Новый образовательный центр даст возможность педагогам города обмениваться опытом, обсуждать новые технологии и творчески развиваться. Осваиваются на новом месте. ВRead More
Детям с нарушениями зрения поможет «Росинка»
В Иркутске открылся первый в Приангарье консультативный центр для родителей, имеющих детей с нарушением зрения. «Росинка» работает на базе школы-интернатаRead More
Мастер-класс по спортивной науке Федора Емельяненко
Мастер-класс от тренера по смешанному боевому единоборству Михаил Каурцева. Он вернулся домой из Белгородской области, где проходили сборы в командеRead More
Региональные парламентарии побывали на соц. объектах в Качуге
Детский сад в Качуге пришлось закрыть для посещения после капитального ремонта. Подрядчик не учел особенности здания, из-за этого начали рушитьсяRead More
Жители области подают заявки на «дальневосточный гектар»
Гектар земли в подарок. 4 жителя Иркутской области подали заявку на получение бесплатного земельного участка на Дальнем Востоке. Это те,Read More
Выездное совещание в Иркутске провел Владимир Пучков
В Иркутской области особый противопожарный режим будет введен 15 марта. Об этом стало известно на выездном совещании комиссии по предупреждениюRead More
Фразеологизмы Распутина — в одной книге
В Иркутске готовится к изданию уникальная книга о творчестве Валентина Распутина. В ней будут собраны диалектные слова и фразеологизмы, которыеRead More
В Иркутске — новый комплекс видеофиксации
Не нарушайте, вас снимают. Иркутск стал одним из первых городов России, где начали использовать новый комплекс фиксации нарушений правил дорожногоRead More
Новый бассейн открылся в гимназии №25
В Иркутске после капитального ремонта сегодня начал работать бассейн в гимназии №25. Обновленный спортивный объект отвечает самым современным требованиям иRead More
Продобзор: стоимость рыбы на рынках в Иркутске
Минтай – самая популярная рыба у иркутян. Наша съемочная группа сегодня побывала на одном из рынков Иркутска и узнала –Read More
Идет подготовка к пожароопасному сезону
На начало пожароопасного сезона в областном бюджете предусмотрено 91 млн. рублей. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко на совещании вRead More
Наградили победителей патриотического конкурса в Законодательном собрании
Где воспитывают патриотов. Сегодня в Законодательном собрании Иркутской области подвели итоги конкурса, посвященному памяти Афанасия Белобородова. На звание лучших вRead More
Кофе, стихи про любовь и рекорды. О чем мечтает Оксана Кошелева?
Шаг до мирового рекорда. Иркутянка Оксана Кошелева готовит документы, чтобы зарегистрировать своё достижение в книге Гиннеса. Напомним, сибирячка сдвинула сRead More
Волейбольной команде «Ангара» обеспечена финансовая стабильность
Женская волейбольная команда «Ангара» будет участвовать в сезонах 2017 и 2018 года. Финансовую поддержку спортсменкам окажет крупная компания Иркутской области.Read More
Гепатит А в Тулуне: 37 заболевших
Вспышка гепатита А в Тулунском районе. Зарегистрировано 37 заболевших. Среди них — дети и подростки. На место выехали специалисты областной инфекционнойRead More
Токсичных химикатов в пескосоляной смеси нет
Состав, которым посыпают иркутские дороги, безопасен для людей и окружающей среды. Токсичных химикатов в смеси нет. К таким выводам пришлиRead More
Иркутянки будут представлять Россию на Всемирных Играх — 2017
Три иркутянки будут представлять Россию на Всемирных Играх -2017. Это международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программуRead More
Команда КВН «Раисы» возвращается в Высшую Лигу
Шуток про Иркутск не будет. Команда КВН «Раисы» возвращается в Высшую Лигу после трёхлетнего перерыва. 17 марта девушки выйдут наRead More
Фермерам региона помогут с ремонтом техники
Фермеры Иркутской области получат компенсацию затрат на ремонт зерновых комбайнов. Раньше деньги выделялись только на восстановление тракторов. Теперь, когда вRead More
Наступает Новый год по китайскому календарю
Огненный Петух вступает в свои права – сегодня ровно в полночь наступает Новый год по китайскому календарю. По данным региональнойRead More
10 килограммов игрушек для принцессы Леи
Иркутские школьники принесли подарок для шимпанзе. Экзотическое животное сейчас находится в иркутской зоогалерее и нуждается в поддержке. Но играть презентамиRead More
Компенсация из бюджета на бесплатное питание в школах могут увеличить
Компенсация из бюджета Приангарья на бесплатное школьное питание может быть увеличена. Эту инициативу сегодня обсуждали на заседании ассоциации муниципальных образованийRead More
Грипп и ОРВИ прогрессируют
В 18 районах Приангарья превышен порог заболеваемости по гриппу и ОРВИ. В основном это крупные города. В школах Иркутска наRead More
Врачи «собрали» руку пациентки после шок-травмы
Иркутские хирурги спасли пациентку, которая пострадала на производстве. Руку девушки затянуло в промышленную мясорубку, откуда спасатели вытаскивали ее в течениеRead More
Танцевальный коллектив из Усть-Илимска стал народным
Творческие усть-илимцы вновь добиваются успеха. Театру танца «Отражение» присвоен статус народного. Подробнее о коллективе и его постановках, расскажем в сюжете.Read More
В Иркутске появился сквер имени профессора Ходоса
Сквер перед геронтологическим центром на улице Ленина в Иркутске перестал быть безымянным. Теперь он носит имя выдающегося советского и российскогоRead More
Его ждут в строю
Из комы вышел сотрудник ДПС, которого 17 декабря сбил пьяный водитель на улице Безбокова. Виктор Осмоловский месяц находился без сознания.Read More
Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
В Иркутской области гриппом и ОРВИ болеют почти 24 тысячи человек. Шестнадцать тысяч из них – дети. Есть случаиRead More
На прилавках с овощами-фруктами меняются цены
В Иркутске подешевели помидоры и болгарские перцы. Сегодня на Центральном рынке корреспондент Анастасия Бурлакова выясняла, как еще после Нового годаRead More