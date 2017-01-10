Последние новости

Фермерам региона помогут с ремонтом техники
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Фермерам региона помогут с ремонтом техники

Фермеры Иркутской области получат компенсацию затрат на ремонт зерновых комбайнов. Раньше деньги выделялись только на восстановление тракторов. Теперь, когда в

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Наступает Новый год по китайскому календарю
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Наступает Новый год по китайскому календарю

Огненный Петух вступает в свои права – сегодня ровно в полночь наступает Новый год по китайскому календарю. По данным региональной

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10 килограммов игрушек для принцессы Леи
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10 килограммов игрушек для принцессы Леи

Иркутские школьники принесли подарок для шимпанзе. Экзотическое животное сейчас находится в иркутской зоогалерее и нуждается в поддержке. Но играть презентами

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Компенсация из бюджета на бесплатное питание в школах могут увеличить
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Компенсация из бюджета на бесплатное питание в школах могут увеличить

Компенсация из бюджета Приангарья на бесплатное школьное питание может быть увеличена. Эту инициативу сегодня обсуждали на заседании ассоциации муниципальных образований

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Грипп и ОРВИ прогрессируют
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Грипп и ОРВИ прогрессируют

В 18 районах Приангарья превышен порог заболеваемости по гриппу и ОРВИ. В основном это крупные города. В школах Иркутска на

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Врачи «собрали» руку пациентки после шок-травмы
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Врачи «собрали» руку пациентки после шок-травмы

Иркутские хирурги спасли пациентку, которая пострадала на производстве. Руку девушки затянуло в промышленную мясорубку, откуда спасатели вытаскивали ее в течение

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Танцевальный коллектив из Усть-Илимска стал народным
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Танцевальный коллектив из Усть-Илимска стал народным

Творческие усть-илимцы вновь добиваются успеха. Театру танца «Отражение» присвоен статус народного. Подробнее о коллективе и его постановках, расскажем в сюжете.

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В Иркутске появился сквер имени профессора Ходоса
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В Иркутске появился сквер имени профессора Ходоса

Сквер перед геронтологическим центром на улице Ленина в Иркутске перестал быть безымянным. Теперь он носит имя выдающегося советского и российского

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Его ждут в строю
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Его ждут в строю

Из комы вышел сотрудник ДПС, которого 17 декабря сбил пьяный водитель на улице Безбокова. Виктор Осмоловский месяц находился без сознания.

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет

  В Иркутской области гриппом и ОРВИ болеют почти 24 тысячи человек. Шестнадцать тысяч из них – дети. Есть случаи

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На прилавках с овощами-фруктами меняются цены
Видео Главная новость Общество Экономика

На прилавках с овощами-фруктами меняются цены

В Иркутске подешевели помидоры и болгарские перцы. Сегодня на Центральном рынке корреспондент Анастасия Бурлакова выясняла, как еще после Нового года

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Под знаком Огненного петуха
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Под знаком Огненного петуха

Найти свой персональный символ и загадать желание в канун восточного Нового года. В усадьбе Сукачёва открылась выставка «Под Знаком Огненного

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Татьянин день в БГУ
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Татьянин день в БГУ

Событие более чем вековой давности отметили в Байкальском государственном университете. В 1912 году в Иркутске в здании Александро-Мариинского училища, расположенном

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Прошел чемпионат области по тайскому боксу
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Прошел чемпионат области по тайскому боксу

Более ста спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Иркутской области по тайскому боксу. Соревнования прошли в Ангарске – впервые

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Ветераны Иркутска готовы участвовать в жизни города
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Ветераны Иркутска готовы участвовать в жизни города

Не только доступность медицинской и социальной помощь, но и возможность участвовать в жизни города. О том, что они считают для

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Дом — интернат для престарелых в Раздолье расформирован
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Дом — интернат для престарелых в Раздолье расформирован

32 сотрудника дома-интерната для престарелых в поселке Раздолье Усольского района с завтрашнего дня остаются без работы. Учреждение расформировано, имущественный комплекс

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Уборка дорог — с новыми силами
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Уборка дорог — с новыми силами

26 новых единиц техники выйдут на уборку дорог в Иркутской области. Дорожная служба региона на собственные средства закупила грейдеры, тракторы

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Сдвинула трамвай – два вагона вместе с пассажирами
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Сдвинула трамвай – два вагона вместе с пассажирами

Иркутская спортсменка Оксана Кошелева, обладательница титула самой сильной женщины Приангарья, твёрдо решила войти в Книгу рекордов Гиннеса. Об её очередном

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Общество ДОСААФ отмечает 90-летие со дня создания
Видео Общество

Общество ДОСААФ отмечает 90-летие со дня создания

Готовы содействовать армии и флоту в лучших традициях. Общество ДОСААФ отмечает 90-летие со дня создания. Иркутское региональное отделение включает 24

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Преступление и наказание онлайн
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Преступление и наказание онлайн

В иркутской полиции создано новое специальное отделение. Оно займется раскрытием преступлений, совершенных посредством мобильной связи, банковских карт и интернет-технологий. Поводом

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Новое оборудования для выявления содержания наркотиков
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Новое оборудования для выявления содержания наркотиков

Оборудование, позволяющее определить 2344 химических соединения, каждое из которых является отдельным видом наркотика, появилось в Иркутском областном психоневрологическом диспансере. Это

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Школе-интернату подарили тактильный глобус
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Школе-интернату подарили тактильный глобус

Весь мир в ладонях. Тактильный глобус получила одна из школ Иркутска. В чем его особенность, и почему предпочтительнее было бы,

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Выставка Юрия Квасова открылась в Иркутске
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Выставка Юрия Квасова открылась в Иркутске

В Иркутске открылась выставка работ Юрия Квасова. Представлены 60 портретов, на которых самые узнаваемые люди города. Многие из тех, кто

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Пройдет первый чемпионат по смешанным боевым единоборствам
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Пройдет первый чемпионат по смешанным боевым единоборствам

Жёстко. Но красиво. В Иркутске пройдет первый открытый чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Это молодой вид спорта, ММА – сокращение

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Запущен трубопровод Куюмба-Тайшет
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Запущен трубопровод Куюмба-Тайшет

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста ввел в эксплуатацию нефтепровод Куюмба-Тайшет. Протяженность трубы составляет 697 км. Она проходит, в

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Православные отмечают Крещение
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Православные отмечают Крещение

72 иордани оборудовано в Иркутской области для одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. После утренних служб в храмах

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Проверка «незамерзайки» на наличие метанола
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Проверка «незамерзайки» на наличие метанола

Превышение нормы в 500 раз. В Иркутске, Усть-Куте, Усть-Илимске и поселке Чунский продавали стеклоомывающую жидкость с метанолом. Даже в случае,

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В детских садах и школах вводят карантин от гриппа
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В детских садах и школах вводят карантин от гриппа

В детских садах Ангарска 11 групп закрыты на карантин. В остальных дошкольных учреждениях области, где число заболевших не превысило 20

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В трех поселках Иркутского района нет фельдшера
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В трех поселках Иркутского района нет фельдшера

Жителям трех поселков в Иркутском районе приходится болеть в соответствии с графиком дежурств выездной бригады врачей. С недавних пор в

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Областной детской больнице нужны дополнительные площади
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Областной детской больнице нужны дополнительные площади

В тесноте, но не в обиде. В иркутской областной детской клинической больнице не хватает площадей. Врачи уже с надеждой смотрят

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