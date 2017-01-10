Последние новости

Новое оборудования для выявления содержания наркотиков
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Новое оборудования для выявления содержания наркотиков

Оборудование, позволяющее определить 2344 химических соединения, каждое из которых является отдельным видом наркотика, появилось в Иркутском областном психоневрологическом диспансере. Это

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Школе-интернату подарили тактильный глобус
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Школе-интернату подарили тактильный глобус

Весь мир в ладонях. Тактильный глобус получила одна из школ Иркутска. В чем его особенность, и почему предпочтительнее было бы,

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Выставка Юрия Квасова открылась в Иркутске
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Выставка Юрия Квасова открылась в Иркутске

В Иркутске открылась выставка работ Юрия Квасова. Представлены 60 портретов, на которых самые узнаваемые люди города. Многие из тех, кто

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Пройдет первый чемпионат по смешанным боевым единоборствам
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Пройдет первый чемпионат по смешанным боевым единоборствам

Жёстко. Но красиво. В Иркутске пройдет первый открытый чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Это молодой вид спорта, ММА – сокращение

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Запущен трубопровод Куюмба-Тайшет
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Запущен трубопровод Куюмба-Тайшет

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста ввел в эксплуатацию нефтепровод Куюмба-Тайшет. Протяженность трубы составляет 697 км. Она проходит, в

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Православные отмечают Крещение
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Православные отмечают Крещение

72 иордани оборудовано в Иркутской области для одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. После утренних служб в храмах

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Проверка «незамерзайки» на наличие метанола
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Проверка «незамерзайки» на наличие метанола

Превышение нормы в 500 раз. В Иркутске, Усть-Куте, Усть-Илимске и поселке Чунский продавали стеклоомывающую жидкость с метанолом. Даже в случае,

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В детских садах и школах вводят карантин от гриппа
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В детских садах и школах вводят карантин от гриппа

В детских садах Ангарска 11 групп закрыты на карантин. В остальных дошкольных учреждениях области, где число заболевших не превысило 20

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В трех поселках Иркутского района нет фельдшера
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В трех поселках Иркутского района нет фельдшера

Жителям трех поселков в Иркутском районе приходится болеть в соответствии с графиком дежурств выездной бригады врачей. С недавних пор в

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Областной детской больнице нужны дополнительные площади
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Областной детской больнице нужны дополнительные площади

В тесноте, но не в обиде. В иркутской областной детской клинической больнице не хватает площадей. Врачи уже с надеждой смотрят

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Знаки отличия получили молодые доноры
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Знаки отличия получили молодые доноры

350 иркутян получили знаки отличия «Молодой кадровый донор». Награда вручается донорам в возрасте до 30-и лет, сдающим кровь на постоянной

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День музейного селфи в Иркутске
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День музейного селфи в Иркутске

Кто тут главный экспонат. Иркутск присоединился ко Всемирному дню селфи в музее. Это флешмоб мирового масштаба, суть в том, чтобы

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Итоги 2016 подвел председатель правительства Приангарья Александр Битаров
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Итоги 2016 подвел председатель правительства Приангарья Александр Битаров

Финансирование строительства и капитального ремонта социальных объектов в Приангарье будет увеличено вдвое. Соответственно должны вырасти темпы выполнения работ. Особое внимание

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Иордани — под контролем
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Иордани — под контролем

Вода в иордани, вырубленной во льду залива Еловый Иркутского района, по эпидемиологическим показаниям не годится для питья. Это показали исследования,

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В Приангарье свадебный бум
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В Приангарье свадебный бум

Суеверные пары, не желая вступать в брак в високосном 2016-ом, откладывали торжество, и наступившему 17-ому досталась двойная нагрузка. Многие выбирают

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Создается первый в Иркутске мемориал памяти жертв политических репрессий
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Создается первый в Иркутске мемориал памяти жертв политических репрессий

В Иркутске в этом году будет установлен первый в городе мемориал памяти жертв политических репрессий. Открытие должно состояться в октябре

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Поэтический голос Байкала услышан
Видео Культура

Поэтический голос Байкала услышан

Иркутская поэтесса стала первой в истории Иркутской области обладательницей Национальной премии «Гражданская инициатива». 2000 проектов и только 13 лауреатов –

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Выявлены мнимые больные и фальшивые больничные
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Выявлены мнимые больные и фальшивые больничные

Нездоровая тенденция. 35 поддельных больничных листов выявили в прошлом году специалисты регионального Фонда социального страхования. По всем случаям информация передана

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Поджог — вероятная причина пожара на полигоне ТБО
Видео Главная новость Происшествие

Поджог — вероятная причина пожара на полигоне ТБО

Наиболее вероятной причиной пожара на полигоне твердых бытовых отходов под Иркутском следует считать поджог. Именно эту версию дознаватели МЧС рассматривают

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Стихийные горки в Приангарье проверят
Видео Главная новость Общество Регион

Стихийные горки в Приангарье проверят

В Иркутской области выявлено 133 естественные снежные горки, скатываясь с которых можно затормозить под колесами. В двух случаях так уже

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«Байкал-Энергия» победила «Волгу» 8:4
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«Байкал-Энергия» победила «Волгу» 8:4

Возвращение Иванушкина принесло победу. В первом матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» обыграла ульяновскую «Волгу». Встреча

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Кольцевые гонки прошли на льду в Шелехове
Видео Главная новость Спорт

Кольцевые гонки прошли на льду в Шелехове

Горячий лёд. В Шелехове прошли юбилейные 15 ледовые кольцевые гонки. Пилоты приехали не только из Иркутской области, но и соседней

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Автомобиль эвакуировали вместе с детьми
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Автомобиль эвакуировали вместе с детьми

Новый случай, когда автомобиль был эвакуирован вместе с детьми, на этот раз – в Ангарске. Двух девочек, трех и семи

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В больницах внедряют электронные полисы
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В больницах внедряют электронные полисы

143 больницы в Приангарье оснащены комплексом для считывания информации с пластиковых медицинских полисов. Документы нового образца взамен бумажных можно бесплатно

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Монгольские школьники учат в Иркутске русский язык
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Монгольские школьники учат в Иркутске русский язык

Благодаря гранту от фонда «Русский мир» 33 школьника из Монголии изучают в столице Восточной Сибири русский язык. Занятия в основном

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День печати в издательском доме «Восточная Сибирь»
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День печати в издательском доме «Восточная Сибирь»

В курсе последних новостей. Журналисты печатных СМИ отмечают свой профессиональный праздник. В этот день 13 января 1703 года в Москве

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Новшества в работе коллекторских агентств
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Новшества в работе коллекторских агентств

В Иркутской области сейчас только четыре коллекторских агентства могут работать на законном основании. Это фирмы, которые вошли в соответствующий реестр.

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Ангарский маньяк — на психиатрической экспертизе
Видео Главная новость Происшествие

Ангарский маньяк — на психиатрической экспертизе

Михаил Попков направлен на повторную психиатрическую экспертизу. Экс-милиционер из Ангарска находится в одном из стационаров областного центра. Это обязательное условие

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Новая методика лечения околощитовидных желёз
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Новая методика лечения околощитовидных желёз

Врачи Иркутской областной клинической больницы освоили новую эффективную методику оперативного лечения заболеваний околощитовидных желёз. Ее особенность в том, что непосредственно

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Донорская кровь всегда нужна
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Донорская кровь всегда нужна

С начала 2017 года на станцию переливания крови пришли 255 добровольцев. Это позволило обеспечить количество донорского материала, достаточное, чтобы спокойно

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