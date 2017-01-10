Последние новости

Отделение травматологии открылось в ИОКБ
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Отделение травматологии открылось в ИОКБ

Отделение травматологии открылось во втором блоке Иркутской областной клинической больницы. Там будут оказывать помощь тем, кто пострадал в дорожных авариях.

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Дом учителя заработал в Иркутске
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Дом учителя заработал в Иркутске

Новый образовательный центр даст возможность педагогам города обмениваться опытом, обсуждать новые технологии и творчески развиваться. Осваиваются на новом месте. В

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Детям с нарушениями зрения поможет «Росинка»
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Детям с нарушениями зрения поможет «Росинка»

В Иркутске открылся первый в Приангарье консультативный центр для родителей, имеющих детей с нарушением зрения. «Росинка» работает на базе школы-интерната

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Мастер-класс по спортивной науке Федора Емельяненко
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Мастер-класс по спортивной науке Федора Емельяненко

Мастер-класс от тренера по смешанному боевому единоборству Михаил Каурцева. Он вернулся домой из Белгородской области, где проходили сборы в команде

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Региональные парламентарии побывали на соц. объектах в Качуге
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Региональные парламентарии побывали на соц. объектах в Качуге

Детский сад в Качуге пришлось закрыть для посещения после капитального ремонта. Подрядчик не учел особенности здания, из-за этого начали рушиться

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Жители области подают заявки на «дальневосточный гектар»
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Жители области подают заявки на «дальневосточный гектар»

Гектар земли в подарок. 4 жителя Иркутской области подали заявку на получение бесплатного земельного участка на Дальнем Востоке. Это те,

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Выездное совещание в Иркутске провел Владимир Пучков
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Выездное совещание в Иркутске провел Владимир Пучков

В Иркутской области особый противопожарный режим будет введен 15 марта. Об этом стало известно на выездном совещании комиссии по предупреждению

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Фразеологизмы Распутина — в одной книге
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Фразеологизмы Распутина — в одной книге

В Иркутске готовится к изданию уникальная книга о творчестве Валентина Распутина. В ней будут собраны диалектные слова и фразеологизмы, которые

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В Иркутске — новый комплекс видеофиксации
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В Иркутске — новый комплекс видеофиксации

Не нарушайте, вас снимают. Иркутск стал одним из первых городов России, где начали использовать новый комплекс фиксации нарушений правил дорожного

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Новый бассейн открылся в гимназии №25
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Новый бассейн открылся в гимназии №25

В Иркутске после капитального ремонта сегодня начал работать бассейн в гимназии №25. Обновленный спортивный объект отвечает самым современным требованиям и

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Продобзор: стоимость рыбы на рынках в Иркутске
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Продобзор: стоимость рыбы на рынках в Иркутске

Минтай – самая популярная рыба у иркутян. Наша съемочная группа сегодня побывала на одном из рынков Иркутска и узнала –

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Идет подготовка к пожароопасному сезону
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Идет подготовка к пожароопасному сезону

На начало пожароопасного сезона в областном бюджете предусмотрено 91 млн. рублей. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко на совещании в

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Наградили победителей патриотического конкурса в Законодательном собрании
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Наградили победителей патриотического конкурса в Законодательном собрании

Где воспитывают патриотов. Сегодня в Законодательном собрании Иркутской области подвели итоги конкурса, посвященному памяти Афанасия Белобородова. На звание лучших в

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Кофе, стихи про любовь и рекорды. О чем мечтает Оксана Кошелева?
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Кофе, стихи про любовь и рекорды. О чем мечтает Оксана Кошелева?

Шаг до мирового рекорда. Иркутянка Оксана Кошелева готовит документы, чтобы зарегистрировать своё достижение в книге Гиннеса. Напомним, сибирячка сдвинула с

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Волейбольной команде «Ангара» обеспечена финансовая стабильность
Видео Главная новость Область Спорт

Волейбольной команде «Ангара» обеспечена финансовая стабильность

Женская волейбольная команда «Ангара» будет участвовать в сезонах 2017 и 2018 года. Финансовую поддержку спортсменкам окажет крупная компания Иркутской области.

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Гепатит А в Тулуне: 37 заболевших
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Гепатит А в Тулуне: 37 заболевших

Вспышка гепатита А в Тулунском районе. Зарегистрировано 37 заболевших. Среди них — дети и подростки. На место выехали специалисты областной инфекционной

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Токсичных химикатов в пескосоляной смеси нет
Видео Главная новость Иркутск

Токсичных химикатов в пескосоляной смеси нет

Состав, которым посыпают иркутские дороги, безопасен для людей и окружающей среды. Токсичных химикатов в смеси нет. К таким выводам пришли

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Иркутянки будут представлять Россию на Всемирных Играх — 2017
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Иркутянки будут представлять Россию на Всемирных Играх — 2017

Три иркутянки будут представлять Россию на Всемирных Играх -2017. Это международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу

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Команда КВН «Раисы» возвращается в Высшую Лигу
Видео Главная новость Иркутск Культура

Команда КВН «Раисы» возвращается в Высшую Лигу

Шуток про Иркутск не будет. Команда КВН «Раисы» возвращается в Высшую Лигу после трёхлетнего перерыва. 17 марта девушки выйдут на

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Фермерам региона помогут с ремонтом техники
Видео Область Экономика

Фермерам региона помогут с ремонтом техники

Фермеры Иркутской области получат компенсацию затрат на ремонт зерновых комбайнов. Раньше деньги выделялись только на восстановление тракторов. Теперь, когда в

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Наступает Новый год по китайскому календарю
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Наступает Новый год по китайскому календарю

Огненный Петух вступает в свои права – сегодня ровно в полночь наступает Новый год по китайскому календарю. По данным региональной

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10 килограммов игрушек для принцессы Леи
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10 килограммов игрушек для принцессы Леи

Иркутские школьники принесли подарок для шимпанзе. Экзотическое животное сейчас находится в иркутской зоогалерее и нуждается в поддержке. Но играть презентами

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Компенсация из бюджета на бесплатное питание в школах могут увеличить
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Компенсация из бюджета на бесплатное питание в школах могут увеличить

Компенсация из бюджета Приангарья на бесплатное школьное питание может быть увеличена. Эту инициативу сегодня обсуждали на заседании ассоциации муниципальных образований

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Грипп и ОРВИ прогрессируют
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Грипп и ОРВИ прогрессируют

В 18 районах Приангарья превышен порог заболеваемости по гриппу и ОРВИ. В основном это крупные города. В школах Иркутска на

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Врачи «собрали» руку пациентки после шок-травмы
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Врачи «собрали» руку пациентки после шок-травмы

Иркутские хирурги спасли пациентку, которая пострадала на производстве. Руку девушки затянуло в промышленную мясорубку, откуда спасатели вытаскивали ее в течение

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Танцевальный коллектив из Усть-Илимска стал народным
Видео Главная новость Культура Область

Танцевальный коллектив из Усть-Илимска стал народным

Творческие усть-илимцы вновь добиваются успеха. Театру танца «Отражение» присвоен статус народного. Подробнее о коллективе и его постановках, расскажем в сюжете.

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В Иркутске появился сквер имени профессора Ходоса
Видео Иркутск

В Иркутске появился сквер имени профессора Ходоса

Сквер перед геронтологическим центром на улице Ленина в Иркутске перестал быть безымянным. Теперь он носит имя выдающегося советского и российского

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Его ждут в строю
Видео Главная новость

Его ждут в строю

Из комы вышел сотрудник ДПС, которого 17 декабря сбил пьяный водитель на улице Безбокова. Виктор Осмоловский месяц находился без сознания.

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет

  В Иркутской области гриппом и ОРВИ болеют почти 24 тысячи человек. Шестнадцать тысяч из них – дети. Есть случаи

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На прилавках с овощами-фруктами меняются цены
Видео Главная новость Общество Экономика

На прилавках с овощами-фруктами меняются цены

В Иркутске подешевели помидоры и болгарские перцы. Сегодня на Центральном рынке корреспондент Анастасия Бурлакова выясняла, как еще после Нового года

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