Последние новости

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10 килограммов игрушек для принцессы Леи
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Минимальная зарплата вырастет дважды в 2017
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Грипп и ОРВИ прогрессируют
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Курсант из Нижнеудинска скончался
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Фермерам региона помогут с ремонтом техники
Фермеры Иркутской области получат компенсацию затрат на ремонт зерновых комбайнов. Раньше деньги выделялись только на восстановление тракторов. Теперь, когда вRead More
Наступает Новый год по китайскому календарю
Огненный Петух вступает в свои права – сегодня ровно в полночь наступает Новый год по китайскому календарю. По данным региональнойRead More
10 килограммов игрушек для принцессы Леи
Иркутские школьники принесли подарок для шимпанзе. Экзотическое животное сейчас находится в иркутской зоогалерее и нуждается в поддержке. Но играть презентамиRead More
Компенсация из бюджета на бесплатное питание в школах могут увеличить
Компенсация из бюджета Приангарья на бесплатное школьное питание может быть увеличена. Эту инициативу сегодня обсуждали на заседании ассоциации муниципальных образованийRead More
Грипп и ОРВИ прогрессируют
В 18 районах Приангарья превышен порог заболеваемости по гриппу и ОРВИ. В основном это крупные города. В школах Иркутска наRead More
Врачи «собрали» руку пациентки после шок-травмы
Иркутские хирурги спасли пациентку, которая пострадала на производстве. Руку девушки затянуло в промышленную мясорубку, откуда спасатели вытаскивали ее в течениеRead More
Танцевальный коллектив из Усть-Илимска стал народным
Творческие усть-илимцы вновь добиваются успеха. Театру танца «Отражение» присвоен статус народного. Подробнее о коллективе и его постановках, расскажем в сюжете.Read More
В Иркутске появился сквер имени профессора Ходоса
Сквер перед геронтологическим центром на улице Ленина в Иркутске перестал быть безымянным. Теперь он носит имя выдающегося советского и российскогоRead More
Его ждут в строю
Из комы вышел сотрудник ДПС, которого 17 декабря сбил пьяный водитель на улице Безбокова. Виктор Осмоловский месяц находился без сознания.Read More
Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
В Иркутской области гриппом и ОРВИ болеют почти 24 тысячи человек. Шестнадцать тысяч из них – дети. Есть случаиRead More
На прилавках с овощами-фруктами меняются цены
В Иркутске подешевели помидоры и болгарские перцы. Сегодня на Центральном рынке корреспондент Анастасия Бурлакова выясняла, как еще после Нового годаRead More
Под знаком Огненного петуха
Найти свой персональный символ и загадать желание в канун восточного Нового года. В усадьбе Сукачёва открылась выставка «Под Знаком ОгненногоRead More
Татьянин день в БГУ
Событие более чем вековой давности отметили в Байкальском государственном университете. В 1912 году в Иркутске в здании Александро-Мариинского училища, расположенномRead More
Прошел чемпионат области по тайскому боксу
Более ста спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Иркутской области по тайскому боксу. Соревнования прошли в Ангарске – впервыеRead More
Ветераны Иркутска готовы участвовать в жизни города
Не только доступность медицинской и социальной помощь, но и возможность участвовать в жизни города. О том, что они считают дляRead More
Дом — интернат для престарелых в Раздолье расформирован
32 сотрудника дома-интерната для престарелых в поселке Раздолье Усольского района с завтрашнего дня остаются без работы. Учреждение расформировано, имущественный комплексRead More
Уборка дорог — с новыми силами
26 новых единиц техники выйдут на уборку дорог в Иркутской области. Дорожная служба региона на собственные средства закупила грейдеры, тракторыRead More
Сдвинула трамвай – два вагона вместе с пассажирами
Иркутская спортсменка Оксана Кошелева, обладательница титула самой сильной женщины Приангарья, твёрдо решила войти в Книгу рекордов Гиннеса. Об её очередномRead More
Общество ДОСААФ отмечает 90-летие со дня создания
Готовы содействовать армии и флоту в лучших традициях. Общество ДОСААФ отмечает 90-летие со дня создания. Иркутское региональное отделение включает 24Read More
Преступление и наказание онлайн
В иркутской полиции создано новое специальное отделение. Оно займется раскрытием преступлений, совершенных посредством мобильной связи, банковских карт и интернет-технологий. ПоводомRead More
Новое оборудования для выявления содержания наркотиков
Оборудование, позволяющее определить 2344 химических соединения, каждое из которых является отдельным видом наркотика, появилось в Иркутском областном психоневрологическом диспансере. ЭтоRead More
Школе-интернату подарили тактильный глобус
Весь мир в ладонях. Тактильный глобус получила одна из школ Иркутска. В чем его особенность, и почему предпочтительнее было бы,Read More
Выставка Юрия Квасова открылась в Иркутске
В Иркутске открылась выставка работ Юрия Квасова. Представлены 60 портретов, на которых самые узнаваемые люди города. Многие из тех, ктоRead More
Пройдет первый чемпионат по смешанным боевым единоборствам
Жёстко. Но красиво. В Иркутске пройдет первый открытый чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Это молодой вид спорта, ММА – сокращениеRead More
Запущен трубопровод Куюмба-Тайшет
Президент России Владимир Путин в режиме телемоста ввел в эксплуатацию нефтепровод Куюмба-Тайшет. Протяженность трубы составляет 697 км. Она проходит, вRead More
Православные отмечают Крещение
72 иордани оборудовано в Иркутской области для одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. После утренних служб в храмахRead More
Проверка «незамерзайки» на наличие метанола
Превышение нормы в 500 раз. В Иркутске, Усть-Куте, Усть-Илимске и поселке Чунский продавали стеклоомывающую жидкость с метанолом. Даже в случае,Read More
В детских садах и школах вводят карантин от гриппа
В детских садах Ангарска 11 групп закрыты на карантин. В остальных дошкольных учреждениях области, где число заболевших не превысило 20Read More
В трех поселках Иркутского района нет фельдшера
Жителям трех поселков в Иркутском районе приходится болеть в соответствии с графиком дежурств выездной бригады врачей. С недавних пор вRead More
Областной детской больнице нужны дополнительные площади
В тесноте, но не в обиде. В иркутской областной детской клинической больнице не хватает площадей. Врачи уже с надеждой смотрятRead More