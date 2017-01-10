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Последние новости
Его ждут в строю
Из комы вышел сотрудник ДПС, которого 17 декабря сбил пьяный водитель на улице Безбокова. Виктор Осмоловский месяц находился без сознания.Read More
Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
В Иркутской области гриппом и ОРВИ болеют почти 24 тысячи человек. Шестнадцать тысяч из них – дети. Есть случаиRead More
На прилавках с овощами-фруктами меняются цены
В Иркутске подешевели помидоры и болгарские перцы. Сегодня на Центральном рынке корреспондент Анастасия Бурлакова выясняла, как еще после Нового годаRead More
Под знаком Огненного петуха
Найти свой персональный символ и загадать желание в канун восточного Нового года. В усадьбе Сукачёва открылась выставка «Под Знаком ОгненногоRead More
Татьянин день в БГУ
Событие более чем вековой давности отметили в Байкальском государственном университете. В 1912 году в Иркутске в здании Александро-Мариинского училища, расположенномRead More
Прошел чемпионат области по тайскому боксу
Более ста спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Иркутской области по тайскому боксу. Соревнования прошли в Ангарске – впервыеRead More
Ветераны Иркутска готовы участвовать в жизни города
Не только доступность медицинской и социальной помощь, но и возможность участвовать в жизни города. О том, что они считают дляRead More
Дом — интернат для престарелых в Раздолье расформирован
32 сотрудника дома-интерната для престарелых в поселке Раздолье Усольского района с завтрашнего дня остаются без работы. Учреждение расформировано, имущественный комплексRead More
Уборка дорог — с новыми силами
26 новых единиц техники выйдут на уборку дорог в Иркутской области. Дорожная служба региона на собственные средства закупила грейдеры, тракторыRead More
Сдвинула трамвай – два вагона вместе с пассажирами
Иркутская спортсменка Оксана Кошелева, обладательница титула самой сильной женщины Приангарья, твёрдо решила войти в Книгу рекордов Гиннеса. Об её очередномRead More
Общество ДОСААФ отмечает 90-летие со дня создания
Готовы содействовать армии и флоту в лучших традициях. Общество ДОСААФ отмечает 90-летие со дня создания. Иркутское региональное отделение включает 24Read More
Преступление и наказание онлайн
В иркутской полиции создано новое специальное отделение. Оно займется раскрытием преступлений, совершенных посредством мобильной связи, банковских карт и интернет-технологий. ПоводомRead More
Новое оборудования для выявления содержания наркотиков
Оборудование, позволяющее определить 2344 химических соединения, каждое из которых является отдельным видом наркотика, появилось в Иркутском областном психоневрологическом диспансере. ЭтоRead More
Школе-интернату подарили тактильный глобус
Весь мир в ладонях. Тактильный глобус получила одна из школ Иркутска. В чем его особенность, и почему предпочтительнее было бы,Read More
Выставка Юрия Квасова открылась в Иркутске
В Иркутске открылась выставка работ Юрия Квасова. Представлены 60 портретов, на которых самые узнаваемые люди города. Многие из тех, ктоRead More
Пройдет первый чемпионат по смешанным боевым единоборствам
Жёстко. Но красиво. В Иркутске пройдет первый открытый чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Это молодой вид спорта, ММА – сокращениеRead More
Запущен трубопровод Куюмба-Тайшет
Президент России Владимир Путин в режиме телемоста ввел в эксплуатацию нефтепровод Куюмба-Тайшет. Протяженность трубы составляет 697 км. Она проходит, вRead More
Православные отмечают Крещение
72 иордани оборудовано в Иркутской области для одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. После утренних служб в храмахRead More
Проверка «незамерзайки» на наличие метанола
Превышение нормы в 500 раз. В Иркутске, Усть-Куте, Усть-Илимске и поселке Чунский продавали стеклоомывающую жидкость с метанолом. Даже в случае,Read More
В детских садах и школах вводят карантин от гриппа
В детских садах Ангарска 11 групп закрыты на карантин. В остальных дошкольных учреждениях области, где число заболевших не превысило 20Read More
В трех поселках Иркутского района нет фельдшера
Жителям трех поселков в Иркутском районе приходится болеть в соответствии с графиком дежурств выездной бригады врачей. С недавних пор вRead More
Областной детской больнице нужны дополнительные площади
В тесноте, но не в обиде. В иркутской областной детской клинической больнице не хватает площадей. Врачи уже с надеждой смотрятRead More
Знаки отличия получили молодые доноры
350 иркутян получили знаки отличия «Молодой кадровый донор». Награда вручается донорам в возрасте до 30-и лет, сдающим кровь на постояннойRead More
День музейного селфи в Иркутске
Кто тут главный экспонат. Иркутск присоединился ко Всемирному дню селфи в музее. Это флешмоб мирового масштаба, суть в том, чтобыRead More
Итоги 2016 подвел председатель правительства Приангарья Александр Битаров
Финансирование строительства и капитального ремонта социальных объектов в Приангарье будет увеличено вдвое. Соответственно должны вырасти темпы выполнения работ. Особое вниманиеRead More
Иордани — под контролем
Вода в иордани, вырубленной во льду залива Еловый Иркутского района, по эпидемиологическим показаниям не годится для питья. Это показали исследования,Read More
В Приангарье свадебный бум
Суеверные пары, не желая вступать в брак в високосном 2016-ом, откладывали торжество, и наступившему 17-ому досталась двойная нагрузка. Многие выбираютRead More
Создается первый в Иркутске мемориал памяти жертв политических репрессий
В Иркутске в этом году будет установлен первый в городе мемориал памяти жертв политических репрессий. Открытие должно состояться в октябреRead More
Поэтический голос Байкала услышан
Иркутская поэтесса стала первой в истории Иркутской области обладательницей Национальной премии «Гражданская инициатива». 2000 проектов и только 13 лауреатов –Read More
Выявлены мнимые больные и фальшивые больничные
Нездоровая тенденция. 35 поддельных больничных листов выявили в прошлом году специалисты регионального Фонда социального страхования. По всем случаям информация переданаRead More