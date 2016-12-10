Последние новости

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Событие года: презентация МС-21
«Это было круто!» — реплику премьер-министра страны ещё долго цитировали средства массовой информации. Так Дмитрий Медведев передал свои впечатления отRead More
Выборы в Государственную Думу в 2016
Главное политическое событие произошло по традиции в начале осени. 18 сентября 2016 года Иркутская область вместе со всей страной выбираетRead More
Лесные пожары и крушение Ил-76
Авиационная техника привлекалась в этом году для тушения пожаров. В начале года спасатели боролись с тлеющими торфяниками в Усольском районе.Read More
Проливные дожди в 2016
Пока не севере Иркутской области боролись с огнём, на юг пришла другая стихия — вода. В августе почти двое сутокRead More
ЧП года: «Боярышник»
Более 1 миллиона 300 тысяч литров алкоголя и спиртосодержащей жидкости изъято из незаконного оборота в Иркутской области с начала года.Read More
В 2016 Иркутск отметил свое 355-летие
Своеобразный рекорд поставили иркутяне – более ста тысяч человек посетили праздничные мероприятия, посвященные 355-летию областного центра. По традиции по улицамRead More
Алексей Брянский — спортсмен года
Спортсменом года можно по праву назвать Алексея Брянского. 19-летний пловец в 2016 взял сразу четыре золотых медали первенства мира. ТемRead More
«Енисей» пока не по зубам
«Байкал-Энергия» вновь уступила действующему чемпиону — красноярскому «Енисею». Заключительный матч 2016 года чемпионата России по хоккею с мячом прошел наканунеRead More
Режим работы медиков и транспорта в каникулы
31 декабря частный общественный транспорт в Иркутске будет ходить до часу ночи. Накануне праздника в рейс выйдет около 1 тысячиRead More
«Тальцы» ждут иркутян со 2 января 2017
Горки залиты, коньки наточены. В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» приготовили развлечения для горожан на новогодние каникулы. Какие сказочные персонажи будут встречатьRead More
Развитие туризма между Приангарьем и Маньчжурией
Впервые за последние пять лет в Иркутской области осенью и зимой зарегистрирован рост турпотока. Важную роль сыграло развитие так называемогоRead More
Режим ЧС в Приангарье отменяется
В Иркутской области с 31 декабря отменён режим ЧС, действовавший в связи с массовым отравлением иркутян суррогатной спиртосодержащей продукцией. ОбRead More
Свободный вход в художественный музей
Вход свободный. Иркутский областной художественный музей открывает свои двери для всех желающих в новогодние каникулы. Для посещения галереи скульптуры иRead More
Добраться до Аляски на катамаране
В экстремальное путешествие предлагают отправиться организаторы экспедиции «Байкал-Аляска». Уже определены семь смельчаков. Представители каких профессий нужны для поездки? 70 заявокRead More
Итоги года МЧС
299 дней в режиме чрезвычайной ситуации и повышенной готовности в этом году отработали сотрудники МЧС Иркутской области. Подводя итоги года,Read More
ДТП в Усолье: трое погибших
Три человека погибли в аварии в Усольском районе. Всё произошло в семь часов утра между поселками Биликтуй и Железнодорожный. ПоRead More
Еще один пострадавший от «Боярышника»
Ещё один пострадавший. Жителя Шелехова госпитализировали с отравлением суррогатным алкоголем. Как пояснил мужчина, он употреблял спиртосодержащее средство «Боярышник». Об этомRead More
Зажглись огни на главной елке региона
Все дети льготных категорий в Приангарье получат новогодние подарки. Это 47 тысяч юных жителей области. Об этом сообщил губернатор ИркутскойRead More
Новогодний спектакль в больнице
Новогоднее торжество для пациентов детской областной больницы провел Российский детский фонд. Сейчас в стенах медицинского учреждения проходят лечение 400 малышейRead More
Символ 2017 на выставке в музее
На счастье в новом году. В честь символа 2017 по Восточному календарю в Иркутском областном краеведческом музее открылась выставка породистыхRead More
В продуктовых рядах ажиотаж
Икра, пармезан, буженина, индейка. На Новый год иркутяне готовятся накрыть стол самыми разнообразными деликатесами. Что набирают в корзину покупатели? ВоRead More
Камни в подарок для команды по кёрлингу
Профессиональное оборудование получила сборная Иркутской области по кёрлингу. Олимпийский вид спорт начал развиваться в регионе два года назад, всё этоRead More
«Тальцы» провожают 2016 и строят планы на будущее
Часовня 17 века появится в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Работы по воссозданию исторического объекта начнутся в 2017 году. А пока всеRead More
Впервые пушной аукцион пройдет в Иркутске
Впервые в Иркутске состоится международный пушной аукцион. Мероприятие запланировано на март 2017 года. А пока ведётся сбор заявок. Организаторы готовятRead More
ДТП на Байкальском тракте
Один человек погиб в результате ДТП на Байкальском тракте. Сегодня в 10 часов утра на 25 километре трассы «Иркутск–Листвянка» столкнулисьRead More
Новый директор кадетского корпуса в Усолье
Мирза Ахадов назначен на должность директора Усольского гвардейского кадетского корпуса. Как пояснили в министерстве образования Иркутской области, новый руководитель учрежденияRead More
В регионе заключено соглашение о минимальной зарплате
Заключение Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 2016 – одно из главных достижений Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов»Read More
Конкурс по сохранению мыса Бурхан
Всероссийский творческий конкурс объявлен на лучший проект по благоустройству и сохранению памятника природы – мыса Бурхан на острове Ольхон. ОбRead More
Уступили под занавес года
Проиграли в заключительном матче 2016-го. Хоккеисты ангарского «Ермака» уступили на выезде «Зауралью» из Кургана. Счёт открыли хозяева льда на 46-йRead More
Ледяные сказки Маньчжурии
Ледовый городок, а также фестиваль «Праздник льда и снега» для русских, в том числе, и иркутских туристов, открылся и вRead More