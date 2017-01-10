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Стихийные горки в Приангарье проверят
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В Иркутске внедряют электронные сервисы
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«Байкал-Энергия» победила «Волгу» 8:4
Последние новости
Поэтический голос Байкала услышан
Иркутская поэтесса стала первой в истории Иркутской области обладательницей Национальной премии «Гражданская инициатива». 2000 проектов и только 13 лауреатов –Read More
Выявлены мнимые больные и фальшивые больничные
Нездоровая тенденция. 35 поддельных больничных листов выявили в прошлом году специалисты регионального Фонда социального страхования. По всем случаям информация переданаRead More
Поджог — вероятная причина пожара на полигоне ТБО
Наиболее вероятной причиной пожара на полигоне твердых бытовых отходов под Иркутском следует считать поджог. Именно эту версию дознаватели МЧС рассматриваютRead More
Стихийные горки в Приангарье проверят
В Иркутской области выявлено 133 естественные снежные горки, скатываясь с которых можно затормозить под колесами. В двух случаях так ужеRead More
«Байкал-Энергия» победила «Волгу» 8:4
Возвращение Иванушкина принесло победу. В первом матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» обыграла ульяновскую «Волгу». ВстречаRead More
Кольцевые гонки прошли на льду в Шелехове
Горячий лёд. В Шелехове прошли юбилейные 15 ледовые кольцевые гонки. Пилоты приехали не только из Иркутской области, но и соседнейRead More
Автомобиль эвакуировали вместе с детьми
Новый случай, когда автомобиль был эвакуирован вместе с детьми, на этот раз – в Ангарске. Двух девочек, трех и семиRead More
В больницах внедряют электронные полисы
143 больницы в Приангарье оснащены комплексом для считывания информации с пластиковых медицинских полисов. Документы нового образца взамен бумажных можно бесплатноRead More
Монгольские школьники учат в Иркутске русский язык
Благодаря гранту от фонда «Русский мир» 33 школьника из Монголии изучают в столице Восточной Сибири русский язык. Занятия в основномRead More
День печати в издательском доме «Восточная Сибирь»
В курсе последних новостей. Журналисты печатных СМИ отмечают свой профессиональный праздник. В этот день 13 января 1703 года в МосквеRead More
Новшества в работе коллекторских агентств
В Иркутской области сейчас только четыре коллекторских агентства могут работать на законном основании. Это фирмы, которые вошли в соответствующий реестр.Read More
Ангарский маньяк — на психиатрической экспертизе
Михаил Попков направлен на повторную психиатрическую экспертизу. Экс-милиционер из Ангарска находится в одном из стационаров областного центра. Это обязательное условиеRead More
Новая методика лечения околощитовидных желёз
Врачи Иркутской областной клинической больницы освоили новую эффективную методику оперативного лечения заболеваний околощитовидных желёз. Ее особенность в том, что непосредственноRead More
Донорская кровь всегда нужна
С начала 2017 года на станцию переливания крови пришли 255 добровольцев. Это позволило обеспечить количество донорского материала, достаточное, чтобы спокойноRead More
Любителям рыбы придется раскошелиться
Неутешительная новость для любителей красной рыбы. Рост цен — в среднем 20%. Сколько сейчас стоят сёмга, форель — и другаяRead More
«Труд» готовится к чемпионату мира
Готовность спорткомплекса «Труд» к предстоящему Первенству мира по хоккею с мячом среди женщин составляет 80%. Сейчас завершается ремонт гостевой ложи.Read More
Травматологи: каникулы в Иркутске были спокойными
В пять раз меньше обращений, чем обычно, зафиксировали иркутские травмпункты в эти новогодние каникулы. По словам врачей, ситуация уникальная. ЧегоRead More
Сладкие иголки для животных в зоопарке
В иркутском контактном зоопарке принимают новогодние ёлочки. Для обитателей это деликатес. Первая партия уже съедена, ждут вторую. Его зовут Александр,Read More
Изменения в оформлении документов в 2017 году
Документы уходят в онлайн. С 1 января 2017 года в силу вступили поправки к федеральному закону, которые расширяют возможности полученияRead More
Возможность поступить в ВУЗ вне конкурса
Увидеть Париж и победить. 50 школьников Приангарья участвуют в региональном этапе всероссийской олимпиады по французскому языку. Он стартовал сегодня иRead More
Иордань в стиле «русский модерн» создают в Иркутске
К празднику Крещения в Приангарье будут обустроены 72 иордани. Из них 13 в Иркутском районе. И три в самом областномRead More
Противопожарные рейды в частном секторе
Два человека погибли, еще 22 были спасены во время пожаров в жилых домах в Иркутском и Братском районе за минувшиеRead More
ДТП в Усольском районе
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Иркутск-Усть-Уда» в Усольском районе. Авария произошла на 109 километре недалеко от поселка Кочерикова.Read More
Временный мост открыли в Хомутово
В Хомутово открыт временный мост через реку Куда. Он сделан из дерева и способен выдерживать вес до тридцати тонн. СоциальноRead More
Иркутяне и наводнение в Таиланде
Среди иркутян, которые отправились на новогодние праздники в Таиланд и попали в наводнение, погибших – по официальным данным – нет.Read More
Школа №9 открывается после ремонта
В Иркутске открывается после ремонта девятая школа. В здании укреплены каркас и фундамент, восстановлена поврежденная отделка. Качество работ, проведенных наRead More
ДТП в каникулы и пьяные за рулем
В Тайшетском районе два человека погибли, один получил тяжелые травмы во время катания на автомобильной покрышке. Она была привязана кRead More
Появились на свет в новогоднюю ночь
23 маленьких иркутянина появились на свет в новогоднюю ночь и первый день наступившего года в Иркутске. В канун праздника вRead More
«Боярышник»: двое остаются под стражей
Двое обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту массового отравления боярышником в Иркутске, останутся под арестом. Такое решение принял ИркутскийRead More
Новый министр ЖКХ Приагарья приступил к работе
Артур Сулейменов назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Прежний руководитель ведомства Андрей Капитонов с 21 декабря 2016Read More