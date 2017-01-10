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В Иркутске введен особый противопожарный режим
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Новое оборудования для выявления содержания наркотиков
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Мать-убийца помещена в психиатрическую клинику
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Школе-интернату подарили тактильный глобус
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В Приангарье выберут «Молодых профессионалов»
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Культура
Выставка Юрия Квасова открылась в Иркутске
Последние новости
Новое оборудования для выявления содержания наркотиков
Оборудование, позволяющее определить 2344 химических соединения, каждое из которых является отдельным видом наркотика, появилось в Иркутском областном психоневрологическом диспансере. ЭтоRead More
Школе-интернату подарили тактильный глобус
Весь мир в ладонях. Тактильный глобус получила одна из школ Иркутска. В чем его особенность, и почему предпочтительнее было бы,Read More
Выставка Юрия Квасова открылась в Иркутске
В Иркутске открылась выставка работ Юрия Квасова. Представлены 60 портретов, на которых самые узнаваемые люди города. Многие из тех, ктоRead More
Пройдет первый чемпионат по смешанным боевым единоборствам
Жёстко. Но красиво. В Иркутске пройдет первый открытый чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Это молодой вид спорта, ММА – сокращениеRead More
Запущен трубопровод Куюмба-Тайшет
Президент России Владимир Путин в режиме телемоста ввел в эксплуатацию нефтепровод Куюмба-Тайшет. Протяженность трубы составляет 697 км. Она проходит, вRead More
Православные отмечают Крещение
72 иордани оборудовано в Иркутской области для одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. После утренних служб в храмахRead More
Проверка «незамерзайки» на наличие метанола
Превышение нормы в 500 раз. В Иркутске, Усть-Куте, Усть-Илимске и поселке Чунский продавали стеклоомывающую жидкость с метанолом. Даже в случае,Read More
В детских садах и школах вводят карантин от гриппа
В детских садах Ангарска 11 групп закрыты на карантин. В остальных дошкольных учреждениях области, где число заболевших не превысило 20Read More
В трех поселках Иркутского района нет фельдшера
Жителям трех поселков в Иркутском районе приходится болеть в соответствии с графиком дежурств выездной бригады врачей. С недавних пор вRead More
Областной детской больнице нужны дополнительные площади
В тесноте, но не в обиде. В иркутской областной детской клинической больнице не хватает площадей. Врачи уже с надеждой смотрятRead More
Знаки отличия получили молодые доноры
350 иркутян получили знаки отличия «Молодой кадровый донор». Награда вручается донорам в возрасте до 30-и лет, сдающим кровь на постояннойRead More
День музейного селфи в Иркутске
Кто тут главный экспонат. Иркутск присоединился ко Всемирному дню селфи в музее. Это флешмоб мирового масштаба, суть в том, чтобыRead More
Итоги 2016 подвел председатель правительства Приангарья Александр Битаров
Финансирование строительства и капитального ремонта социальных объектов в Приангарье будет увеличено вдвое. Соответственно должны вырасти темпы выполнения работ. Особое вниманиеRead More
Иордани — под контролем
Вода в иордани, вырубленной во льду залива Еловый Иркутского района, по эпидемиологическим показаниям не годится для питья. Это показали исследования,Read More
В Приангарье свадебный бум
Суеверные пары, не желая вступать в брак в високосном 2016-ом, откладывали торжество, и наступившему 17-ому досталась двойная нагрузка. Многие выбираютRead More
Создается первый в Иркутске мемориал памяти жертв политических репрессий
В Иркутске в этом году будет установлен первый в городе мемориал памяти жертв политических репрессий. Открытие должно состояться в октябреRead More
Поэтический голос Байкала услышан
Иркутская поэтесса стала первой в истории Иркутской области обладательницей Национальной премии «Гражданская инициатива». 2000 проектов и только 13 лауреатов –Read More
Выявлены мнимые больные и фальшивые больничные
Нездоровая тенденция. 35 поддельных больничных листов выявили в прошлом году специалисты регионального Фонда социального страхования. По всем случаям информация переданаRead More
Поджог — вероятная причина пожара на полигоне ТБО
Наиболее вероятной причиной пожара на полигоне твердых бытовых отходов под Иркутском следует считать поджог. Именно эту версию дознаватели МЧС рассматриваютRead More
Стихийные горки в Приангарье проверят
В Иркутской области выявлено 133 естественные снежные горки, скатываясь с которых можно затормозить под колесами. В двух случаях так ужеRead More
«Байкал-Энергия» победила «Волгу» 8:4
Возвращение Иванушкина принесло победу. В первом матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» обыграла ульяновскую «Волгу». ВстречаRead More
Кольцевые гонки прошли на льду в Шелехове
Горячий лёд. В Шелехове прошли юбилейные 15 ледовые кольцевые гонки. Пилоты приехали не только из Иркутской области, но и соседнейRead More
Автомобиль эвакуировали вместе с детьми
Новый случай, когда автомобиль был эвакуирован вместе с детьми, на этот раз – в Ангарске. Двух девочек, трех и семиRead More
В больницах внедряют электронные полисы
143 больницы в Приангарье оснащены комплексом для считывания информации с пластиковых медицинских полисов. Документы нового образца взамен бумажных можно бесплатноRead More
Монгольские школьники учат в Иркутске русский язык
Благодаря гранту от фонда «Русский мир» 33 школьника из Монголии изучают в столице Восточной Сибири русский язык. Занятия в основномRead More
День печати в издательском доме «Восточная Сибирь»
В курсе последних новостей. Журналисты печатных СМИ отмечают свой профессиональный праздник. В этот день 13 января 1703 года в МосквеRead More
Новшества в работе коллекторских агентств
В Иркутской области сейчас только четыре коллекторских агентства могут работать на законном основании. Это фирмы, которые вошли в соответствующий реестр.Read More
Ангарский маньяк — на психиатрической экспертизе
Михаил Попков направлен на повторную психиатрическую экспертизу. Экс-милиционер из Ангарска находится в одном из стационаров областного центра. Это обязательное условиеRead More
Новая методика лечения околощитовидных желёз
Врачи Иркутской областной клинической больницы освоили новую эффективную методику оперативного лечения заболеваний околощитовидных желёз. Ее особенность в том, что непосредственноRead More
Донорская кровь всегда нужна
С начала 2017 года на станцию переливания крови пришли 255 добровольцев. Это позволило обеспечить количество донорского материала, достаточное, чтобы спокойноRead More