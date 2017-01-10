Последние новости

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В Иркутске — новый комплекс видеофиксации
Не нарушайте, вас снимают. Иркутск стал одним из первых городов России, где начали использовать новый комплекс фиксации нарушений правил дорожногоRead More
Новый бассейн открылся в гимназии №25
В Иркутске после капитального ремонта сегодня начал работать бассейн в гимназии №25. Обновленный спортивный объект отвечает самым современным требованиям иRead More
Продобзор: стоимость рыбы на рынках в Иркутске
Минтай – самая популярная рыба у иркутян. Наша съемочная группа сегодня побывала на одном из рынков Иркутска и узнала –Read More
Идет подготовка к пожароопасному сезону
На начало пожароопасного сезона в областном бюджете предусмотрено 91 млн. рублей. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко на совещании вRead More
Наградили победителей патриотического конкурса в Законодательном собрании
Где воспитывают патриотов. Сегодня в Законодательном собрании Иркутской области подвели итоги конкурса, посвященному памяти Афанасия Белобородова. На звание лучших вRead More
Кофе, стихи про любовь и рекорды. О чем мечтает Оксана Кошелева?
Шаг до мирового рекорда. Иркутянка Оксана Кошелева готовит документы, чтобы зарегистрировать своё достижение в книге Гиннеса. Напомним, сибирячка сдвинула сRead More
Волейбольной команде «Ангара» обеспечена финансовая стабильность
Женская волейбольная команда «Ангара» будет участвовать в сезонах 2017 и 2018 года. Финансовую поддержку спортсменкам окажет крупная компания Иркутской области.Read More
Гепатит А в Тулуне: 37 заболевших
Вспышка гепатита А в Тулунском районе. Зарегистрировано 37 заболевших. Среди них — дети и подростки. На место выехали специалисты областной инфекционнойRead More
Токсичных химикатов в пескосоляной смеси нет
Состав, которым посыпают иркутские дороги, безопасен для людей и окружающей среды. Токсичных химикатов в смеси нет. К таким выводам пришлиRead More
Иркутянки будут представлять Россию на Всемирных Играх — 2017
Три иркутянки будут представлять Россию на Всемирных Играх -2017. Это международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программуRead More
Команда КВН «Раисы» возвращается в Высшую Лигу
Шуток про Иркутск не будет. Команда КВН «Раисы» возвращается в Высшую Лигу после трёхлетнего перерыва. 17 марта девушки выйдут наRead More
Фермерам региона помогут с ремонтом техники
Фермеры Иркутской области получат компенсацию затрат на ремонт зерновых комбайнов. Раньше деньги выделялись только на восстановление тракторов. Теперь, когда вRead More
Наступает Новый год по китайскому календарю
Огненный Петух вступает в свои права – сегодня ровно в полночь наступает Новый год по китайскому календарю. По данным региональнойRead More
10 килограммов игрушек для принцессы Леи
Иркутские школьники принесли подарок для шимпанзе. Экзотическое животное сейчас находится в иркутской зоогалерее и нуждается в поддержке. Но играть презентамиRead More
Компенсация из бюджета на бесплатное питание в школах могут увеличить
Компенсация из бюджета Приангарья на бесплатное школьное питание может быть увеличена. Эту инициативу сегодня обсуждали на заседании ассоциации муниципальных образованийRead More
Грипп и ОРВИ прогрессируют
В 18 районах Приангарья превышен порог заболеваемости по гриппу и ОРВИ. В основном это крупные города. В школах Иркутска наRead More
Врачи «собрали» руку пациентки после шок-травмы
Иркутские хирурги спасли пациентку, которая пострадала на производстве. Руку девушки затянуло в промышленную мясорубку, откуда спасатели вытаскивали ее в течениеRead More
Танцевальный коллектив из Усть-Илимска стал народным
Творческие усть-илимцы вновь добиваются успеха. Театру танца «Отражение» присвоен статус народного. Подробнее о коллективе и его постановках, расскажем в сюжете.Read More
В Иркутске появился сквер имени профессора Ходоса
Сквер перед геронтологическим центром на улице Ленина в Иркутске перестал быть безымянным. Теперь он носит имя выдающегося советского и российскогоRead More
Его ждут в строю
Из комы вышел сотрудник ДПС, которого 17 декабря сбил пьяный водитель на улице Безбокова. Виктор Осмоловский месяц находился без сознания.Read More
Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
В Иркутской области гриппом и ОРВИ болеют почти 24 тысячи человек. Шестнадцать тысяч из них – дети. Есть случаиRead More
На прилавках с овощами-фруктами меняются цены
В Иркутске подешевели помидоры и болгарские перцы. Сегодня на Центральном рынке корреспондент Анастасия Бурлакова выясняла, как еще после Нового годаRead More
Под знаком Огненного петуха
Найти свой персональный символ и загадать желание в канун восточного Нового года. В усадьбе Сукачёва открылась выставка «Под Знаком ОгненногоRead More
Татьянин день в БГУ
Событие более чем вековой давности отметили в Байкальском государственном университете. В 1912 году в Иркутске в здании Александро-Мариинского училища, расположенномRead More
Прошел чемпионат области по тайскому боксу
Более ста спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Иркутской области по тайскому боксу. Соревнования прошли в Ангарске – впервыеRead More
Ветераны Иркутска готовы участвовать в жизни города
Не только доступность медицинской и социальной помощь, но и возможность участвовать в жизни города. О том, что они считают дляRead More
Дом — интернат для престарелых в Раздолье расформирован
32 сотрудника дома-интерната для престарелых в поселке Раздолье Усольского района с завтрашнего дня остаются без работы. Учреждение расформировано, имущественный комплексRead More
Уборка дорог — с новыми силами
26 новых единиц техники выйдут на уборку дорог в Иркутской области. Дорожная служба региона на собственные средства закупила грейдеры, тракторыRead More
Сдвинула трамвай – два вагона вместе с пассажирами
Иркутская спортсменка Оксана Кошелева, обладательница титула самой сильной женщины Приангарья, твёрдо решила войти в Книгу рекордов Гиннеса. Об её очередномRead More
Общество ДОСААФ отмечает 90-летие со дня создания
Готовы содействовать армии и флоту в лучших традициях. Общество ДОСААФ отмечает 90-летие со дня создания. Иркутское региональное отделение включает 24Read More