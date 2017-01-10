Последние новости

Поэтический голос Байкала услышан
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Поэтический голос Байкала услышан

Иркутская поэтесса стала первой в истории Иркутской области обладательницей Национальной премии «Гражданская инициатива». 2000 проектов и только 13 лауреатов –

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Выявлены мнимые больные и фальшивые больничные
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Выявлены мнимые больные и фальшивые больничные

Нездоровая тенденция. 35 поддельных больничных листов выявили в прошлом году специалисты регионального Фонда социального страхования. По всем случаям информация передана

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Поджог — вероятная причина пожара на полигоне ТБО
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Поджог — вероятная причина пожара на полигоне ТБО

Наиболее вероятной причиной пожара на полигоне твердых бытовых отходов под Иркутском следует считать поджог. Именно эту версию дознаватели МЧС рассматривают

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Стихийные горки в Приангарье проверят
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Стихийные горки в Приангарье проверят

В Иркутской области выявлено 133 естественные снежные горки, скатываясь с которых можно затормозить под колесами. В двух случаях так уже

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«Байкал-Энергия» победила «Волгу» 8:4
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«Байкал-Энергия» победила «Волгу» 8:4

Возвращение Иванушкина принесло победу. В первом матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» обыграла ульяновскую «Волгу». Встреча

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Кольцевые гонки прошли на льду в Шелехове
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Кольцевые гонки прошли на льду в Шелехове

Горячий лёд. В Шелехове прошли юбилейные 15 ледовые кольцевые гонки. Пилоты приехали не только из Иркутской области, но и соседней

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Автомобиль эвакуировали вместе с детьми
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Автомобиль эвакуировали вместе с детьми

Новый случай, когда автомобиль был эвакуирован вместе с детьми, на этот раз – в Ангарске. Двух девочек, трех и семи

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В больницах внедряют электронные полисы
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В больницах внедряют электронные полисы

143 больницы в Приангарье оснащены комплексом для считывания информации с пластиковых медицинских полисов. Документы нового образца взамен бумажных можно бесплатно

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Монгольские школьники учат в Иркутске русский язык
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Монгольские школьники учат в Иркутске русский язык

Благодаря гранту от фонда «Русский мир» 33 школьника из Монголии изучают в столице Восточной Сибири русский язык. Занятия в основном

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День печати в издательском доме «Восточная Сибирь»
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День печати в издательском доме «Восточная Сибирь»

В курсе последних новостей. Журналисты печатных СМИ отмечают свой профессиональный праздник. В этот день 13 января 1703 года в Москве

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Новшества в работе коллекторских агентств
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Новшества в работе коллекторских агентств

В Иркутской области сейчас только четыре коллекторских агентства могут работать на законном основании. Это фирмы, которые вошли в соответствующий реестр.

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Ангарский маньяк — на психиатрической экспертизе
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Ангарский маньяк — на психиатрической экспертизе

Михаил Попков направлен на повторную психиатрическую экспертизу. Экс-милиционер из Ангарска находится в одном из стационаров областного центра. Это обязательное условие

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Новая методика лечения околощитовидных желёз
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Новая методика лечения околощитовидных желёз

Врачи Иркутской областной клинической больницы освоили новую эффективную методику оперативного лечения заболеваний околощитовидных желёз. Ее особенность в том, что непосредственно

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Донорская кровь всегда нужна
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Донорская кровь всегда нужна

С начала 2017 года на станцию переливания крови пришли 255 добровольцев. Это позволило обеспечить количество донорского материала, достаточное, чтобы спокойно

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Любителям рыбы придется раскошелиться
Видео Главная новость Общество Экономика

Любителям рыбы придется раскошелиться

Неутешительная новость для любителей красной рыбы. Рост цен — в среднем 20%. Сколько сейчас стоят сёмга, форель — и другая

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«Труд» готовится к чемпионату мира
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«Труд» готовится к чемпионату мира

Готовность спорткомплекса «Труд» к предстоящему Первенству мира по хоккею с мячом среди женщин составляет 80%. Сейчас завершается ремонт гостевой ложи.

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Травматологи: каникулы в Иркутске были спокойными
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Травматологи: каникулы в Иркутске были спокойными

В пять раз меньше обращений, чем обычно, зафиксировали иркутские травмпункты в эти новогодние каникулы. По словам врачей, ситуация уникальная. Чего

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Сладкие иголки для животных в зоопарке
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Сладкие иголки для животных в зоопарке

В иркутском контактном зоопарке принимают новогодние ёлочки. Для обитателей это деликатес. Первая партия уже съедена, ждут вторую. Его зовут Александр,

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Изменения в оформлении документов в 2017 году
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Изменения в оформлении документов в 2017 году

Документы уходят в онлайн. С 1 января 2017 года в силу вступили поправки к федеральному закону, которые расширяют возможности получения

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Возможность поступить в ВУЗ вне конкурса
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Возможность поступить в ВУЗ вне конкурса

Увидеть Париж и победить. 50 школьников Приангарья участвуют в региональном этапе всероссийской олимпиады по французскому языку.  Он стартовал сегодня и

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Иордань в стиле «русский модерн» создают в Иркутске
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Иордань в стиле «русский модерн» создают в Иркутске

К празднику Крещения в Приангарье будут обустроены 72 иордани. Из них 13 в Иркутском районе. И три в самом областном

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Противопожарные рейды в частном секторе
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Противопожарные рейды в частном секторе

Два человека погибли, еще 22 были спасены во время пожаров в жилых домах в Иркутском и Братском районе за минувшие

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ДТП в Усольском районе
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ДТП в Усольском районе

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Иркутск-Усть-Уда» в Усольском районе. Авария произошла на 109 километре недалеко от поселка Кочерикова.

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Временный мост открыли в Хомутово
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Временный мост открыли в Хомутово

В Хомутово открыт временный мост через реку Куда. Он сделан из дерева и способен выдерживать вес до тридцати тонн. Социально

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Иркутяне и наводнение в Таиланде
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Иркутяне и наводнение в Таиланде

Среди иркутян, которые отправились на новогодние праздники в Таиланд и попали в наводнение, погибших – по официальным данным – нет.

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Школа №9 открывается после ремонта
Видео Главная новость Иркутск

Школа №9 открывается после ремонта

В Иркутске открывается после ремонта девятая школа. В здании укреплены каркас и фундамент, восстановлена поврежденная отделка. Качество работ, проведенных на

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ДТП в каникулы и пьяные за рулем
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ДТП в каникулы и пьяные за рулем

В Тайшетском районе два человека погибли, один получил тяжелые травмы во время катания на автомобильной покрышке. Она была привязана к

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Появились на свет в новогоднюю ночь
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Появились на свет в новогоднюю ночь

23 маленьких иркутянина появились на свет в новогоднюю ночь и первый день наступившего года в Иркутске. В канун праздника в

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«Боярышник»: двое остаются под стражей
Видео Главная новость Общество Происшествие

«Боярышник»: двое остаются под стражей

Двое обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту массового отравления боярышником в Иркутске, останутся под арестом. Такое решение принял Иркутский

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Новый министр ЖКХ Приагарья приступил к работе
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Новый министр ЖКХ Приагарья приступил к работе

Артур Сулейменов назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Прежний руководитель ведомства Андрей Капитонов с 21 декабря 2016

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